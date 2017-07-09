ТОП - 10 досадных событий в молдавской политике

В течение последних десятилетий молдавские политики совершили ряд досадных ошибок, последствия которых вызвали отторжение избирателей, и испортили имидж некоторых политических деятелей. Условный рейтинг именно таких событий представляем Вашему вниманию в нижеследующем материале.

1) Присоединение Молдовы к СНГ

Содружество Независимых Государств (СНГ) возникло на руинах бывшего СССР. Документы об учреждении Содружества были подписаны в Алма-Ате, Казахстан, 21 декабря 1991 года. В организацию вступило большинство бывших советских республик, за исключением стран Прибалтики. Присоединившись к СНГ всего через несколько месяцев после провозглашения независимости, Молдова доказала, что не готова порвать с советским прошлым. Таким образом, в становлении Молдовы, как независимой страны, был сделан серьезный шаг назад, что позже отрицательно отразилось на развитии нашего государства.

2) Отставка правительства Муравского

Первое правительство независимой Молдовы, под управлением премьера Муравского успешно выполняло свои функции, заложив основы ряда реформ, но было отправлено в отставку непосредственно после прекращения активной фазы приднестровского конфликта. Тогда говорили о том, что правительство было отправлено в отставку по настоянию России, под предлогом «мирного урегулирования» приднестровского конфликта и необходимости назначения правительства «национального примирения».

3) Изменение названия государственного языка и гимна

После прихода к власти аграриев в 1994 году, при поддержке социалистов и интерфронтистов был изменен Государственный гимн ( с Deşteaptă-te române на Limba noastră), а потом, наряду с принятием Конституции, изменено и название государственного языка с румынского на молдавский. Эти события стали прямым ударом по движению национального освобождения и свели на нет все одержанные движением победы.

4) Уход ХДНП и отставка второго состава правительства Чубука

В начале 1999 года (17 февраля), вследствие решения Христианско-демократической народной партии (ХДНП) покинуть власть, пало правительство Чубук II, которое было назначено первой демократической правящей коалицией в Молдове. Это стало первым серьезным шагом, подорвавшим доверие граждан к демократическим партиям Молдовы, которые тогда лишились существенной части своих сторонников.

5) Отставка правительства Стурзы

Правительство под управлением Иона Стурзы находилось у власти менее года (февраль-ноябрь 1999 года), но ему удалось позиционировать себя как реформаторское и получить оптимистическую оценку большей части общества. Отставка этого правительства стала шоком не только для большинства демократически настроенных избирателей, но и для внешних партнеров, которые активно поддерживали фундаментальные реформы в Молдове, обеспечивающие полноценное развитие нового независимого государства.

6) Повышение избирательного порога в 2000 году

Руководствуясь желанием вывести ХДНП из парламента, некоторые демократические партии (Партия возрождения и примирения и Демократическая партия) инициировали повышение избирательного порога с 4 до 6%. В итоге, на парламентских выборах 2001 года эти партии набрали чуть более 5% голосов избирателей и не попали в состав законодательного органа. Их голоса (как и голоса других политформирований) отошли коммунистам, которые таким образом получили конституционное большинство в парламенте.

7) Предательство некоторых демократических партий в 2005 году

Решение Христианско-демократической народной партии (ХДНП), Демократической партии и Социал-либеральной партии проголосовать в апреле 2005 года за переизбрание Владимира Воронина на должность президента Республики Молдова шокировало подавляющую часть демократического электората страны. После этого события значительная часть избирателей надолго утратила доверие к демократическим политформированиям, и только спустя три года, когда появились реальные альтернативы на данном сегменте, демократический электорат стал приходить в себя.

8) Трагедия в «Пэдуря Домняскэ»

В конце 2012 года во время охоты с участием многочисленных высокопоставленных лиц в заповеднике «Пэдуря Домняскэ» произошла трагедия, в результате которой был смертельно ранен один молодой бизнесмен. Этот инцидент показал истинное лицо молдавской политики и стал причиной масштабного политического кризиса в правящей коалиции. Этот кризис также показал, что реформы и европейская интеграция являлись лишь прикрытием для захвата государственных учреждений, и подчинения их личным интересам некоторых политиков.

9) Хищение миллиарда в 2014 году

Исчезновение миллиарда долларов из банковской системы Республики Молдова, и тот факт, что это хищение покрывается за счет налогоплательщиков, показали не только истинное лицо демократической власти в Молдове, избранной в 2009 году, но и окончательно испортили имидж нашей страны на международном уровне. Из истории успеха «Восточного партнерства» Молдова превратилась в позор всей Европы.

10) Беспрецедентное политическое перебежничество в 2016-2017 гг.

В 2016 году и в начале 2017 года политическое перебежничество в парламенте Республики Молдова приобрело беспрецедентные масштабы. Это явление охватило более половины состава парламента и привело в концентрации государственной власти в руках партии, которая по результатам выборов занимала лишь четвертую позицию. Полностью игнорируя волеизъявление граждан на предыдущих парламентских выборах, парламент утратил качества законодательного и представительного органа власти.