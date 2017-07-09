Чудо, которого ждет Дорин Киртоакэ

«Чего ждет Дорин Киртоакэ?» — спросил меня на днях один румынский журналист, с которым я знаком много лет, и с которым мы периодически обмениваемся мнениями в связи с политическими событиями в обеих странах. Нужно признать, что его вопрос застал меня врасплох, и поначалу, даже показался мне нелогичным. «Как это чего ждет?» — спросил я в свою очередь, напомнив ему, что единственное, чего может ждать столичный примар, это новостей, связанных с уголовным делом, по которому его обвиняют в извлечении выгоды из влияния. В остальном, находясь под домашним арестом, нашему столичному примару ждать особо нечего.

Моего собеседника не устроил мой общий и уклончивый, как ему показалось, ответ. Увидев, что мне добавить особо нечего, он начал высказывать свое мнение по этому вопросу: «Даже когда находишься под предварительным арестом, дома или в пенитенциаре, есть множество возможностей что-то предпринять. Можно издавать приказы, распоряжения, можно дистанционно участвовать в управлении городом.

В конце концов, можно принимать политические решения. Например, через адвокатов можно обратиться в Совет Европы с просьбой принять к сведению твое дело, тем более что Дорин Киртоакэ является вице-председателем Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Можно попросить вмешательства гражданского общества в обеспечение справедливого судебного разбирательства. С помощью коллег по партии можно организовать протесты, сбор подписей и другие меры по привлечению внимания общественности.

Можно подать в отставку в знак протеста против того, как с тобой обращаются, и отдать судьбу города в руки жителей, спутав тем самым карты тем, кто отстранил тебя от должности с целью контролировать столицу из тени. Можно сделать много чего, было бы желание, но Дорин Киртоакэ, в отличие от многочисленных бывших и нынешних политиков, попавших в аналогичную ситуацию, ничего не предпринимает, а это наводит на мысль, что он либо боится усложнить свое положение, либо надеется на некоторые соглашения между ЛП и властями, и не хочет им помешать. Или он ждет чего-то еще».

Признаюсь, первые два предположения я слышал и ранее (что он либо боится, либо надеется на договоренность между ЛП и властями), но вот третье предположение ранее не озвучивалось в молдавской политической среде. Догадавшись, что это его предположение может основываться на опыте румынских политиков, я попросил моего собеседника уточнить, что он имеет в виду.

И вот что он мне ответил: «Те, кто попадают в такие ситуации, часто надеются на скорую смену власти. Быть может, ваш столичный примар тоже ждет смены власти? Или протестов, что изменят составляющие политического уравнения. Или он надеется на досрочные парламентские выборы? Или на чудо? Я не знаю, но у меня создается впечатление, что он чего-то ждет».

Нужно признать, что точка зрения моего румынского коллеги в связи с ситуацией Дорина Киртоакэ, заинтриговала меня. Теперь я сижу и думаю: что известно примару, и чего не знаем мы? Какого чуда он ждет?

Думитру Спэтару