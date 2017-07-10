Свято-Дмитриевскому женскому монастырю в Чадыр-Лунге угрожают оползни. Обвалы земли уже достигли фундамента келий, где живут послушницы. Специалисты управления чрезвычайных ситуаций говорят, что если не будут предприняты оперативные меры – разрушены могут быть не только монастырь, но и близлежащие дома.

Впервые это природное явление дало о себе знать в 2014 году. Тогда на предотвращение оползневых процессов руководство монастыря направило более 400 тысяч леев. Было пробурено и наполнено цементом 12 скважин, которые были стянуты между собой арматурным поясом.

Однако в этом году многотонные опоры рухнули и монастырь вновь оказался во влиянии оползня.

«В этом году зимой были сильные дожди, снегопады. Весной все подпорки обрушились. Пока стоял забор, не так в глаза бросалось, а когда забор убрали, то увидели, насколько оно просело. Тогда мы своими силами управились, хотя это и было очень дорого. Люди помогали. Но сейчас все стало еще хуже», - рассказала настоятельница женского Свято-Дмитриевского монастыря игуменья Елизавета.

Чтобы остановить оползни, необходимо около миллиона леев, рассказал телеканалу НТВ Молдова заместитель примара Чадыр-Лунги Михаил Стамов.

«В этом году после выпадения снега, динамика, к сожалению, положительная, и оползень расширяется. Уже заказан проект по устранению этого оползня. Ждем проектирования, и в дальнейшем будем искать финансы для устранения этой проблемы», - добавил Стамов.

По информации управления чрезвычайных ситуаций Гагаузии из-за оползня на площади в 30 соток на территории монастыря произошла просадка грунта. Из-за обвалов земли полностью оголены системы водоснабжения.

«Если не предпринять соответствующих противооползневых мер на данном участке, существует угроза дальнейшей просадки. Просадка фундамента может привести к нарушению целостности конструкции данного здания», -рассказал сотрудник УЧС Гагаузии Дмитрий Константинов.

С просьбой оказать финансовую помощь для ликвидации оползня настоятельница Свято-Дмитриевского женского монастыря игуменья Елизавета уже обратилась к исполнительному комитету Гагаузии и Народному собранию. Она так же надеется и на посильную помощь мирян.