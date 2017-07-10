Гимпу написал письмо богу. А Платон посоветовал ему, как договориться с Плахотнюком

Лидер Либеральной партии Михай Гимпу опубликовал на своей странице в Facebook «Письмо Богу», в котором просит его сказать, есть ли кто-то выше него, кто отдает приказы об аресте «невинных душ», потому что бог таких несправедлвых приказов отдавать не может. За несколько дней до этого Вячеслав Платон в открытом письме Гимпу назвал того, кто выше бога, и посоветовал лидеру либералов, как заставить главу Демпартии Владимира Плахотнюка извиниться перед Гимпу и освободить из-под ареста всех его однопартийцев.

Михай Гимпу опубликовал «Письмо Богу» в субботу, 8 июля. Приводим перевод полного текста письма: «Господи, некоторые прокуроры и судьи арестовывают невинные души, оставленные Господом на земле, показывая пальцем в небо и говоря, что это приказ свыше. Наверху, над всеми нами, знают, что только ты наш Бог. Верно ли, Господи, что Ты отдаешь такие приказы?… Или есть кто-то над тобой и мы, грешники, не знаем об этом… Если это правда и есть кто-то, кто выше Тебя, Господи, прошу, скажи мне и назови мне его имя, чтобы мы не грешили дальше, поклоняясь только Тебе».

Ранее на этой неделе прямой ответ на вопрос, кто выше Бога в Молдове, дал лидеру либералов бизнесмен Вячеслав Платон, написавший Гимпу открытое письмо. В начале письма Платон отметил, что не относится к тем людям, которые «радостно улюлюкали», когда соратников и близких Гимпу «арестовывали и бросали в тюрьмы»: «Глупцы, они не понимают, что просто очередь неминуемо приближается к ним... И в конце концов в один "прекрасный" день и за ними обязательно придут ребята из молдавского гестапо. Вопрос времени. А пока они хлопают в ладоши».

«В нашей стране все друг друга ненавидят, злобно завидуют успехам, готовы продать за 33 серебряника. ПоэтомуПлахотнюку не составляет особого труда держать в подчинении и управлять этой злой, агрессивной, недалекой массой, которая жадно и с удовольствием набрасывается на споткнувшегося», — отмечает Платон.

Дальше он пишет, что хочет протянуть Гимпу руку помощи и «дать неплохой рецепт, как выйти из создавшейся ситуации». У вас есть джокер в рукаве – это ваш племянник Корнел Гимпу, который сейчас возглавляет Victoriabank. Достаточно лишь пригрозить, что Корнел расскажет, как Плахотнюк только через Victoriabank украл из Banca de Economii и резервов Нацбанка 2 млрд леев а Андриан Канду, соучаствуя в преступлении, включил в постановление правительства приоритетное и бесконтрольное право Victoriabank получить украденные средства».

Одной лишь угрозы, что общественность узнает истину, считает Платон, будет достаточно, чтобы заставить Плахотнюка извиниться перед Гимпу, отпустить всех арестованных и «рассыпаться во всевозможных комплиментах и реверансах перед Либеральной партией».

«Как только Плахотнюк почувствует Вашу несгибаемую решительность и готовность идти до конца, он даст заднюю. Вам остается только убедить на этот шаг Корнела Гимпу. Оно того стоит! На кону спасение дела всей Вашей жизни – участь Либеральной партии, судьбы соратников, друзей. Когда у Вас все получится, в знак благодарности пришлите мне в тюрьму бутылочку яблочного фрэша. Вы же знаете, я алкоголь не употребляю», заключил Платон и пожелал Гимпу всего самого наилучшего.

Задержания и аресты по коррупционным делам высокопоставленнных однопартийцев Гимпу начались этой весной, сообщает NewsMaker. Были арестованы в том числе племянник Гимпу мэр Кишинева Дорин Киртоакэ и теперь уже экс-министра транспорта Юрие Киринчука (в конце июня дело Киринчука было передано в суд). Некоторые эксперты тогда связали это с отказзом либералов голосовать за проект демократов о реформе избирательной системы. После ареста Киртоакэ Гимпу заявил о выходе либералов из правящей коалиции и переходе в оппозицию.