Приднестровье собирается присоединиться к российской системе «Мир»

Приднестровье ведет переговоры о присоединении к российской платежной системе «Мир». Об этом заявил председатель Приднестровского республиканского банка (центробанк непризнанной республики) Владислав Тидва, передает ТАСС.

«Сейчас в Приднестровье действуют две карточные системы: платежная система "Радуга" и платежная система НПС. Однако это локальные системы, что выступает ограничительным фактором. Наша цель на ближайшую перспективу — вступить в российскую национальную платежную систему "Мир"», — сказал Тидва.

Он сообщил, что переговоры о присоединении к системе «Мир» уже ведутся с Центральным банком РФ, российскими коммерческими банками и оператором системы «МИР» Национальной системой платежной карт. «Нам даже поступили предложения о присоединении к системе, но на базе "агентской схемы". Но такой вариант приднестровскую сторону не устраивает, так как не позволит использовать все преимущества платежной системы "Мир"», — пояснил глава Приднестровского банка.

Платежная система «Мир» была задумана как аналог Visa и Masterсard. Карта «Мир» бывает только рублевой и действует только на территории России.