Министр финансов: Молдова преодолела кризис 2016 года

Молдове удалось преодолеть глубокий финансовый кризис, стабилизировать экономику и добиться в 2016 г. роста ВВП на 4,1% после спада на 0,5% в 2015 г., заявил министр финансов РМ Октавиан Армашу.

Он отметил, что экономический рост в прошлом году в значительной степени был обусловлен улучшением показателей в аграрном секторе на фоне восстановления отрасли после засухи 2015 г., а также ростом внешней торговли.

В то же время, по словам Армашу, несмотря на отмеченный рост ВВП страны на 4,1%, молдавская экономика остается уязвимой и зависимой от многих внешних и внутренних факторов, которые привели к стагнациив промышленном секторе, а инвестиции значительно сократились.

Говоря о бюджетно-налоговой политике в 2016 г., министр финансов отметил, что она была направлена на консолидацию бюджета. По его словам, решительные меры со стороны правительства привели к подписанию с МВФ в ноябре 2016 г. Cоглашения об экономической и финансовой политике. Вследствие этого было разблокировано внешнее финансирование со стороны партнеров по развитию Молдовы.

Глава Минфина отметил, что принятие решительных и срочных мер способствовало преодолению критической ситуации для страны, и благодаря эффективности правительства , парламентского большинства, Нацбанка Молдовы и других органов власти в 2016 г. кризис был преодолен, а экономика была приведена в зону роста.

Министр напомнил, что в течение первых 6 мес. прошлого года исполнялся временный бюджет,так как закон о госбюджете на 2016 г. был принят в середине бюджетного года (1 июля 2016 г.). По его словам, на несоблюдение сроков разработки и утверждения закона о госбюджете повлияла политическая нестабильность, а также необходимость консультаций с партнерами по развитию.

Внезапная остановка внешнего финансирования со стороны доноров, которая длилась с 2015 г. по август 2016 г., привела к срочному принятию действий со стороны правительства по урегулированию затрат в связи с уменьшением имеющихся ресурсов. Расходы были выстроены в зависимости от приоритетов и значительно сокращены, в особенности, были сокращены капитальные расходы.