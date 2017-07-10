Второй секретарь ЦКМ: Я сделал людей и политиков из Снегура, Воронина и Смирнова, а они оказались флюгерами и оборотнями!

Виктор Смирнов в 1984-1988 годах работал вторым секретарем ЦК Компартии Молдавии и в эксклюзивном интервью «Комсомолке» рассказал немало интересного о том времени.

Виктору Смирнову — уже 88 лет. Живет в Москве, отдалился от общественной жизни. Впрочем, о нем и в Молдове, где он пять лет проработал в самое смутное время в качестве второго секретаря ЦК КПМ, вспоминают редко. Хотя благодаря только Виктору Ильичу нынешние молдавские политики стали именно теми, кем стали.

«В Молдавию послали на укрепление»

- Виктор Ильич, вы же возглавляли один из секторов отдела организационно-партийной работы ЦК КПСС. И вдруг вас отправляют в Молдавию вторым секретарем местного ЦК. Это было повышение для вас или понижение в должности?

- Это была обычная практика того времени. Послали на укрепление. На каком-то этапе возникали какие-то трудности в регионах, жизнь диктовала свои, новые, подходы. Повторюсь, это была обычная практика, причем во всесоюзном масштабе.

- С какими трудностями пришлось столкнуться в Молдавии?

- У Молдавии в экономике чувствовался большой потенциал, большие возможности. Которые недостаточно использовались, например, в социальной сфере. У меня было искреннее стремление как можно полнее раскрыть внутренние резервы республики для удовлетворения запросов населения. Я с большим уважением относился и отношусь к молдавскому народу, к его таланту, к его трудолюбию. Получал огромное удовлетворение от контактов, от общения с людьми.

- Благодаря именно вам Игорь Смирнов, который был лидером Приднестровья, появился в Молдавии. Мне рассказывали, что Игоря Смирнова должны были в Новой Каховке посадить за злоупотребления, даже завели уголовное дело. Однако после того, как в его судьбу вмешался знавший его секретарь Крымского обкома КПСС А.Гиренко и ходатайствовал за него перед вами, Игоря Смирнова перевели в Молдову, где сделали директором завода «Электромаш»...

- Подобного не было! Честно говоря, детали не очень помню сейчас, поверил Игорю Смирнову, его опыту, уровню подготовки, взглядам. В ту пору выдвигались разные люди, не только мой однофамилец.

- Вы и Мирчу Снегура выдвинули, и Владимира Воронина. Снегур при вас стал председателем Новоаненского райисполкома, а Воронин — первым секретарем Бендерского горкома. Не жалеете сейчас об этом, учитывая, как стали разворачиваться события в Молдавии. Приднестровский конфликт произошел...

- Что Снегур, что Воронин, хорошо себя зарекомендовали, положительно. Оба имели поддержку в партийных и советских органах, к ним было позитивное отношение. И их выдвижение было логичным. Оба были хорошими управленцами для того времени. Это было мнение руководящего ядра республики. Другое дело, как потом жизнь повернулась. Не хотел бы заниматься догадками. А то, что они выдвинулись, это не случайно произошло. Снегур и Воронин быстро получили признание, это же были не мгновенные соображения, а давайте их назначим! Оба работали активно, заработали определенное доверие со стороны руководства. Понимаете, было довольно сложно работать. Актив партийный был очень разнообразный, были времена, которые наложили свой отпечаток... На Снегура и Воронина было давление со всех сторон, тогда эти процессы бродили не только в Молдавии, это не было исключением для данного региона, эти процессы происходили и в других регионах. Это не был исключительный случай. Они опирались на определенные слои, категории населения. Сложное было время, это естественно. Понимаете, перестройка опрокинула вверх дном государство, общество, негатив происходил в разных сферах жизни. Интерес к этим фигурам был и из-за бугра, например, из Румынии, из дальнего зарубежья...

«Руководители советской Молдавии оказались оборотнями и флюгерами!»

- Вы боролись с национализмом в республике. Назначали русскоговорящего вторым секретарем в молдоязычные районы и наоборот...

- Ну, это избирательный характер носило. Это было, наверное, естественно, потому что в Молдавии было многослойное, многонациональное общество. Учитывались различные требования, но всегда учитывался и какой-то баланс, исходя из удельного веса населения района. Но нареканий к моей политике не было. Конечно, в Молдавии были проявления национализма, но это не носило только какой-то отдельно взятый региональный характер. В моих тогдашних действиях не было политического оттенка. Кто рассказывает об этом, тот глубоко ошибается.

- Интересная тенденция. Все молдавские политики, которых вы выдвигали, которые состоялись благодаря вам, или ничего о вас не говорят и не пишут, или говорят что-то нелицеприятное...

- Флюгеров много во все времена! Тех, кто становятся оборотнями. Кому-то это выгодно, очевидно. Но пусть это остается на совести этих людей!

- Вы имеете в виду и Мирчу Снегура, и Владимира Воронина, и Игоря Смирнова?

- Бог им судья!

- О чем-то сожалеете, что не успели сделать в Молдавии?

- Хотелось многое сделать. Не получилось по разным причинам. Времена меняются, люди — тоже. Кто-то плыл по волнам, а кто-то не щадил себя, чтобы сделать жизнь людей лучше и интереснее.

- Как себя чувствуете? Как здоровье?

- Возраст есть возраст. В Молдавии я получал огромное удовлетворение от того, что удавалось сделать. Было всего одно желание — как можно лучше работать, чтобы люди сплачивались и объединялись. Здоровье не прибывает, но на розовые мечты не ориентируюсь. Я всегда старался получать побольше позитива и оставлять только позитив после себя. У меня от Молдавии остались только самые добрые воспоминания! Я всегда восхищался молдавским народом, его искусством, его культурой!

Благодаря Виктору Смирнову многие молдавские политики стали именно теми, кем стали, в том числе Владимир Воронин и Игорь Смирнов.

СПРАВКА «КП»

Виктор Ильич Смирнов (р. 1 мая 1929 года, с. Репище Максатихинского района Калининской области, РСФСР) — советский государственный деятель. Окончил Малышевскую среднюю школу (1948), Вышне-Волоцкий государственный учительский институт (1950), Заочную ВПШ при ЦК КПСС (1958), Калининский сельхозтехникум (1967), АОН при ЦК КПСС. С 1950 года — учитель Орудовской средней школы, с 1951 — первый секретарь Сандовского райкома ВЛКСМ, с 1952 — секретарь по кадрам, с 1954 — первый секретарь Калининского обкома ВЛКСМ, с 1960 — первый секретарь Калининского райкома КПСС, с апреля 1962 — парторг, председатель оргбюро, секретарь парткома Калининского производственного колхозно-совхозного управления, с 1963 — секретарь — зав. идеологическим отделом Калининского сельского обкома КПСС, с 1964 — зав. отделом партийных органов, в 1966—1974 годах — секретарь Калининского обкома КПСС. Один из инициаторов преобразования Калининского педагогического института в университет. С 1975 года — заведующий сектором отдела организационно-партийной работы ЦК КПСС. Кандидат исторических наук (1975).

В 1984—1988 годах — второй секретарь ЦК КП Молдавии. Кандидат в члены ЦК КПСС (1986—1990). Член КПСС с 1951 года. Депутат ВС СССР 11-го созыва. Депутат Калининского облсовета (1965—1975). Автор работ по аграрной истории Тверской обл. Инициатор создания «Пушкинского кольца Верхневолжья».