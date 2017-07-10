Грозаву потребовал срочной ликвидации залежей веток у жилых домов

Серьезный пожар в Кишиневе вынудил вице-примара Нистора Грозаву перейти к более решительным мерам. Он призвал ответственные учреждения эвакуировать все образовавшиеся после апрельской стихии склады с ветками, расположенные рядом с жилыми домами.

Пойти на такие меры примэрию вынудил сильнейший пожар, произошедший этой ночью на Буюканах на участке между Балканским шоссе и ул. Пьетрарилор. Огромную свалку с ветками охватило пламя, с которым пожарные боролись несколько часов, сообщает bloknot-moldova.md.

По представительным данным, пострадавших нет. Ранее примэрия заявила о том, что для очистки города от веток понадобится еще два месяца.