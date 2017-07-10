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В Молдове вводят налог на покупки за рубежом
10.07.2017

Изменения в законодательстве коснутся граждан Молдовы, планирующих совершать покупки, превышающие 300 евро за пределами республики. Указанное нововведение является частью проекта налоговой и таможенной политики на 2018 год.

Предлагается, чтобы ценности, находящиеся в личном багаже пассажиров, которые приезжают из заграницы, освобождались от налога на импорт при условии, что они не будут ввозиться в коммерческих целях, а их ценность не будет превышать 300 евро на одного человека», — заявлено в пояснительной записке к проекту, сообщает actualitati.md.

В случае, если речь идет о путешествующих морским транспортом или воспользовавшимися авиаперевозками порог составит 430 евро на человека.

Описанные изменения, по утверждениям Министерства финансов, вызваны необходимостью гармонизации национального законодательства.


 
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