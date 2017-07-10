Семье убитой Кристины Пархоменко угрожают неизвестные

Не успев оправиться после смерти дочери, семья Кристины Пархоменко вынуждена переживать за ее младшую сестру. В адрес девочки стали поступать угрозы. Заместитель начальника Генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк взял этот случай под личный контроль.

"Нас тут, наверное, убьют. Руслана плачет. Говорит, что боится относить сестре цветы на могилу", сообщает publika.md.

Недавно на могиле Кристины Пархоменко появилась записка, в которой говорилось, что следующей умрет ее младшая сестра.

"Кто-то ее сюда прикрепил. В записке говорилось: Руслана, ты следующая. - А как отреагировала полиция? – Они забрали записку, показали ее мне и забрали", - сказала мама Кристины Пархоменко Лучия Пархоменко.

Мать Кристины Пархоменко говорит, что могилу дочери неоднократно оскверняли.

"Поджигали венки. Тут мы поставили красивую вазу. На Новый год принесли ёлочку. А на второй день ничего не находили. Даже после смерти ей не дают покоя".

Женщина говорит, что прошлой ночью им в дверь позвонила девушка, которую сопровождали двое ребят. Ребята прятались за лестницей, а девушка хотела поговорить с младшей сестрой Кристины.

"Я любезно пригласила ее в дом. Но полицию уведомила. Девушка сказала, что хочет поговорить с Русланой. В какой-то момент из рукава ее кофты выпали ножницы. Она с ножницами в наш дом пришла", - добавила мама Кристины Пархоменко Лучия Пархоменко

Женщина написала заявление в полицию. Она уверена, что им угрожает один из фигурантов уголовного дела об убийстве Кристины. Его не привлекли к уголовной ответственности, так как он несовершеннолетний. Полиция открыла по данному факту уголовное дело. На экспертизу почерка отправили записку с угрозами.

"Я распорядился, чтобы оперативники Страшенский районной полиции ежедневно навещали мать и сестру жертвы этого страшного преступления, чтобы обеспечить их безопасность".

Кристину Пархоменко нашли мертвой 30 ноября в заброшенном домов в Страшенах. Преступников приговорили к шести и восьми годам тюрьмы. Во время судебных слушаний обвиняемые продолжали шутить, а после оглашения приговора стали агрессивными и угрожали смертью матери погибшей девушки. За хулиганство им добавили еще по два года тюрьмы.