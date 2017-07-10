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Общество
Специально для выпускников на главной площади Кишинева выступят A’Studio, Градусы, Елена Темникова и МОТ
10.07.2017

Об этом заявил президент Республики Молдова Игорь Додон на брифинге для прессы. По словам главы государства, концерт будет посвящен всем выпускникам страны и будет проходить ежегодно..

«На протяжении последних лет в Молдове не было организовано каких-либо мероприятий для выпускников и абитуриентов - это неправильно. Молодые люди нуждаются в особом внимании со стороны руководства страны. Впервые в истории Молдовы, на следующей неделе, 100 лучших выпускников лицеев будут приглашены в администрацию Президента и получат почетные дипломы от главы государства. Я считаю, что таким образом мы сможем мотивировать молодых людей на новые достижения»,- подчеркнул президент, сообщает actualiati.md

Игорь Додон добавил, что праздничный концерт пройдет 18 июля, в 18:00 и закончится грандиозной дискотекой от известного диджея Dj Meg.

Среди выступающих звезды молдавской и российской эстрады:

- Sunstroke project

- A’Studio

- Градусы

- Randi

- Елена Темникова

- MOT

- Dj Meg

Вход на концерт – абсолютно бесплатный!


 
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