Предельный возраст импортных автомобилей снова вызвал споры

В страну по-прежнему будут завозить подержанные автомобили, сошедшие с конвейера до десяти лет назад. Предельный возраст авто хотели сократить до семи лет, но правительство проект отклонило.

Как заявили в министерстве финансов, старые автомобили действительно являются источником загрязнения окружающей среды. Но проблему нельзя решить только ограничительными мерами, сообщает publika.md.

Ранее проект закона приняли в первом чтении. Авторы инициативы - демократы Дмитрий Дьяков и Сергей Сырбу - настаивали на снижении предельного возраста, ссылаясь на международные нормы.