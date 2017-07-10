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Общество
Предельный возраст импортных автомобилей снова вызвал споры
10.07.2017

В страну по-прежнему будут завозить подержанные автомобили, сошедшие с конвейера до десяти лет назад. Предельный возраст авто хотели сократить до семи лет, но правительство проект отклонило.

Как заявили в министерстве финансов, старые автомобили действительно являются источником загрязнения окружающей среды. Но проблему нельзя решить только ограничительными мерами, сообщает publika.md.

Ранее проект закона приняли в первом чтении. Авторы инициативы - демократы Дмитрий Дьяков и Сергей Сырбу - настаивали на снижении предельного возраста, ссылаясь на международные нормы.  


 
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