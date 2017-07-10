В Кишиневе перекроют часть улиц в связи с визитом делегации из ОАЭ и ремонтом теплотрассы

Дорожное движение по главным улицам столичных секторов Ботаника и Центр будет перекрыто с 16:00 в связи с визитом делегации из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает нацинспекторат патрулирования, рекомендуя водителям сегодня вечером избегать эти улицы.

Кроме того, до 10 августа будет перекрыта часть улицы Василе Лупу. Как сообщил вице-мэр столицы Нистор Грозаву, участок между улицами Виссариона Белинского и Друмул Таберей будет закрыт для транспорта в связи с ремонтом теплотрассы, сообщает newsmaker.md

Также Грозаву отметил, что эта часть труб длиной 300 метров не менялась уже 25 лет и их срок годности давно истек, а жильцам близлежащих домов постараются не доставить неудобств, поэтому воду будут перекрывать только в чрезвычайных ситуациях и на короткое время.