Государственный университет Молдовы запускает социальную программу "Стипендии для отличников"

|
|
...
|
Общество
Государственный университет запускает социальную программу Bursa de Excelență ("Стипендии для отличников"), предназначенную для поддержки выпускников средних школ, которые добились наилучших результатов в национальных и международных конкурсах
Программа предназначена для кандидатов желающих изучать математику, физику, информатику, химию и биологию, передает ipn.md.
За выдающиеся достижения учащихся предусмотрено три типа стипендий:
Первая категория включает в себя стипендию в размере 1500 леев в месяц и бесплатное проживание в общежитии для кандидатов с наилучшими результатами республиканских олимпиад.
Вторая категория включает в себя стипендию в размере 2000 леев в месяц и бесплатное проживание в общежитии для кандидатов с наилучшими результатами на международных конкурсах.
Третья категория включает в себя стипендию в размере 3000 леев в месяц и бесплатное проживание в общежитии для кандидатов с выдающимися результатами на престижных международных конкурсах.
Bursa de Excelență включает в себя предоставление стипендий в течение всего периода обучения в Госуниверситете с обязательным подтверждением отличных академических результатов во время экзаменационных сессий.
Обсуждение новости
|