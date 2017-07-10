Государственный университет Молдовы запускает социальную программу "Стипендии для отличников"

Государственный университет запускает социальную программу Bursa de Excelență ("Стипендии для отличников"), предназначенную для поддержки выпускников средних школ, которые добились наилучших результатов в национальных и международных конкурсах

Программа предназначена для кандидатов желающих изучать математику, физику, информатику, химию и биологию, передает ipn.md.

За выдающиеся достижения учащихся предусмотрено три типа стипендий:

Первая категория включает в себя стипендию в размере 1500 леев в месяц и бесплатное проживание в общежитии для кандидатов с наилучшими результатами республиканских олимпиад.

Вторая категория включает в себя стипендию в размере 2000 леев в месяц и бесплатное проживание в общежитии для кандидатов с наилучшими результатами на международных конкурсах.

Третья категория включает в себя стипендию в размере 3000 леев в месяц и бесплатное проживание в общежитии для кандидатов с выдающимися результатами на престижных международных конкурсах.

Bursa de Excelență включает в себя предоставление стипендий в течение всего периода обучения в Госуниверситете с обязательным подтверждением отличных академических результатов во время экзаменационных сессий.