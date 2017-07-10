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Общество
Государственный университет Молдовы запускает социальную программу "Стипендии для отличников"
10.07.2017

Государственный университет запускает социальную программу Bursa de Excelență ("Стипендии для отличников"), предназначенную для поддержки выпускников средних школ, которые добились наилучших результатов в национальных и международных конкурсах

Программа предназначена для кандидатов желающих изучать математику, физику, информатику, химию и биологию, передает ipn.md.

За выдающиеся достижения учащихся предусмотрено три типа стипендий:

Первая категория включает в себя стипендию в размере 1500 леев в месяц и бесплатное проживание в общежитии для кандидатов с наилучшими результатами республиканских олимпиад.

Вторая категория включает в себя стипендию в размере 2000 леев в месяц и бесплатное проживание в общежитии для кандидатов  с наилучшими результатами на международных конкурсах.

Третья категория включает в себя стипендию в размере 3000 леев в месяц и бесплатное проживание в общежитии для кандидатов с выдающимися результатами на престижных международных конкурсах.

Bursa de Excelență включает в себя предоставление стипендий в течение всего периода обучения в Госуниверситете с обязательным подтверждением отличных академических результатов во время экзаменационных сессий.


 
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