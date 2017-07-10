Замминистра иностранных дел Молдовы принял австралийского посла

Заместитель министра иностранных дел и европейской интеграции Лилиан Дарий сегодня принял посла Австралии в Республике Молдова с резиденцией в Москве Петера Теша.

Официальные лица обменялись мнениями о нынешнем состоянии и перспективах развития молдавско-австралийских двусторонних отношений, углублении политического диалога, сотрудничестве в области культуры, а также об активизации торговли и привлечении инвестиций, сообщает moldpres.md.

Кроме того, обсуждалось сотрудничество между двумя государствами в рамках международных организаций.