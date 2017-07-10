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Спорт
Сборная Молдовы по баскетболу заняла 4-е место на чемпионате Европы
10.07.2017

Сборная Молдовы по баскетболу уступила со счетом 61-68 Мальте в финале чемпионата Европы U-18, Дивизион C. Футболисты заняли четвертое место среди восьми команд.

Виктор Легосин и Вадим Бычков набрали наибольшее количество очков – по 20 каждый. Грубый, Поповский, Думиника и Рэдукан также внесли свои имена в список бомбардиров, передает ipn.md.

Сборная Молдовы уступила Мальте и в групповом этапе, в котором подопечные Олега Правдюк победили Гибралтар и Сан-Марино.

В полуфинале Молдова проиграла Норвегии, со счетом 49-108. Скандинавы выиграли соревнования после того, как победили хозяйку, сборную Кипра, со счетом 84-53.


 
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