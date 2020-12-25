Безумно жестокие наказания для женщин в прошлом

За пристрастие к иноверца – костер. За невыполнение семейного долга – взятие под стражу

Испанский кодекс XIII века под названием Семь Партид, составленный при короле Альфонсо X Мудрого, строго запрещавший женщинам иметь отношения с иноверцами, конкретно же с иудеями и маврами.

Мудрость короля, видимо, проявлялась в том, что наказание зависело от статуса женщины. Вдову или девицу за первый грех просто лишали половины собственности. За второй сжигали (вместе с мавром или иудеем, понятное дело). В женатой испанки отнять было нечего, все и так принадлежало мужчине, поэтому и наказание оставалось на усмотрение мужа. Он мог жену сжечь сам, если хотелось. Наконец, проститутку первый раз били плетьми, а на второй убивали.



За споры с соседями – позор и топка в воде







В средние века в Европе признавался особый, именно женский проступок, который назывался communis rixatrix или сварливость.

Если женщина громко ругалась с соседями, ее приговаривали к позорному стулу. Люди тогда любили повеселиться, глядя на наказание, так что привязанную женщину на радость всем тащили через населенный пункт. Затем начинали резко сбрасывать в воду и вытаскивать обратно. Некоторые умирали от шока. В английских законах это наказание сохранилось до 1967 года! А последний раз применяли его в 1817.

Правда, там пруд оказался небольшой, и женщину пришлось отпустить. Как вариант можно было надеть позорный колпак – железную маску с заостренным кляпом. Выясняя отношения с соседями через забор, подумай о том, какое все-таки счастье, родиться в наше время.



За измену – отрубить нос и отобрать денги







Думая о наказание женам за измену, люди прошлого проявляли фантазию. В одних странах топили, в других вешали. Аристократку можно было отправить в монастырь, а там распорядиться подавить, например.

При Фредерику II Сицилийском неверным женам отрубали носы (а мужчинам-предателям, кстати, ничего не отрубали). И везде, везде их лишали всего имущества и детей. Так что если обходилось без смертной казни, то дорог у преступницы обычно оставалось две: воровство или проституция.



За невыполнение семейного долга – взятие под стражу







За выполнением женами своих домашних обязанностей следили мужчины. Но если жена попадалась уже очень упрямая, государство спешила на помощь мужу. В Барселоне, например, в XVIII в. существовал Коррекционный дом для плохих жен.

Содержались в нем две группы женщин. В одну входили воровки и проститутки, в другую жены, которых супругам не удалось наставить на путь истинный самостоятельно. Например, рассказывали про одну даму из высшего общества, которая как-то напилась и неприлично себя повела – семейство сдало ее на исправление. В коррекционном доме женщины постились, молились, трудились с рассвета и до заката и подвергались телесным наказаниям.



За неодобрение мужской бороды – биение палицей







Средневековые законы Уэльса приказывали, что муж имеет право побить жену за последующие ужасные проступки:оскорбление его бороды, пожелания грязи его зубам и неправильное распоряжение его имуществом.

Причем по правилам бить жену можно было только палкой не толще среднего пальца мужчины и длиной с его руку. Надо нанести три удара по любому месту, кроме головы. Последний раз на эту норму общего права британский судья сослался в 1782 г Его, кстати, потом обозвали “Судья палец” и высмеивали до самой смерти.



За голодовку – пищевое насилие







Английских суфражисток начала XX в. правительство пыталось напугать заключением. Всего посадили около тысячи женщин.

Активистки боролись за то, чтобы их считали не обычными кримінальницями, а политзаключенными, и когда им в этом отказывали, протестовали мирно – устраивая голодовки. Сначала власть их выпускала, а то вдруг кто-то еще умрет. Но потом решили пойти другим путем. Женщин начали кормить насильно.

Это была настоящая пытка (собственно, ООН сейчас это пытками и признает). Зонд для еды вводили, как правило, через нос. Женщин держали, они сопротивлялись, трубки попадали не туда, обдирали слизистую, многие приобрели потом пневмонию или плеврит. Продолжалось это до 1913 г, когда парламент принял закон, позволяющий отпустить женщину из тюрьмы и вернуть ее обратно, когда она снова начнет есть. Закон этот обозвали в народе “Игрой в кошки-мышки”.



За любовь к своим детям – мучения со своим мужем







Идея, что детям лучше с родной мамой, исторически довольно свежая.

Раньше люди думали не о благе ребенка, а о том, кому должна принадлежать ценная собственность в виде ребенка. Понятное дело – отцу! Очень долго женщины, каким бы негодяем не был человек, получив церковный развод, лишались детей. В Великобритании мужчина не только забирал детей к себе, но еще и мог запретить бывшей жене к ним приближаться.

Очень многих женщин такая перспектива удерживала дома, даже если муж дрался, пил, забирал ее деньги и водил любовниц. Только в 1839 г англичанкам разрешили оставлять у себя детей до 7 лет, а старших – посещать. И то, если женщина получила специальное разрешение у лорда канцлера и имела “добрую удачу”. Традиция разлучать матерей с детьми перебралась и в Новый Мир, и там тоже потом пришлось принимать законы, защищающие женщин.



За внебрачную беременность – разлука с ребенком, дурдом







Британцы с американцами не в каком-то там мрачном средневековье, а лет так 60-70 назад наказывали женщин за внебрачную беременность. Таких несчастных, как бы для их же блага, чтобы скрыть “позор”, отправляли в специальные родильные дома.

Не надо представлять себе современный родильный дом. В этих заведениях беременные, например, ежедневно драили полы и лестницы, стирали все белье, отстаивали на коленях молитвы. Если женщин вели в церковь, им могли выдать дешевенькие колечки, чтобы они изобразили замужних. Но, конечно, все кругом знали и показывали пальцем: вот они, плохие девочки. Детей же забирали и отправляли на усыновление. Если повезло.

Если не повезло, младенец мог погибнуть из-за плохого ухода. Бедные пациентки нередко застревали в роддоме надолго, потому что были обязаны отработать его ценные услуги. А некоторые на десятки лет переселялись оттуда в психушку, так как психиатры тех времен объявляли незамужних матерей асоциальными личностями, которые требуют радикального лечения.



За мужскую работу – штраф







Не удивительно, что от такой жизни многие женщины с завистью посматривали на мужчин. И не на каких-то богачей или дворян, а даже на грузчиков, солдат или сборщиков лягушек. Время от времени какой-то Джейн или Джульетте приходила в голову идея переодеться в мужское и записаться, например, во флот.

И, конечно, это было запрещено. Наказывали таких женщин за непристойное поведение, за обман, за надевание мужской одежды. Но наказания были сравнительно мягкими: женщины происходили штрафами и требованием одеться прилично. Скорее всего, дело было в том, что работницы, солдаты и моряки из них получались неплохие.Трудолюбивые, не пьют и полны рабочего энтузиазма.



За рождение ребенка с пороками – разлука с ребенком, клеймо фашистки





...по материалам интернета...