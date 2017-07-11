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Додон: Биометрический контроль усложнит поездки граждан Молдовы в Украину
11.07.2017

Введение Украиной биометрического контроля для иностранцев создаст дополнительные проблемы для поездок молдавских граждан в соседнюю страну, заявил в понедельник РИА Новости президент Молдовы Игорь Додон.

Украинский президент Петр Порошенко на заседании СНБО в понедельник сообщил, что Украина введет биометрический контроль для граждан других стран, которые пересекают ее границу, уже подготовлены соответствующие проекты решений.

Президент Молдовы отметил, что у него нет такой информации. "Считаю, что это (введение биометрического контроля – ред.) создаст дополнительные проблемы для поездок наших граждан на Украину, которые и так неохотно туда едут из-за нестабильности в соседней стране", — заявил Додон.

На данный момент граждане Молдовы могут пересекать границу Украины как по биометрическому, так и по обычному загранпаспорту.


 
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