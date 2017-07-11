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В отношениях РМ и ОАЭ открыта новая страница
11.07.2017

Новая страница в отношениях Республики Молдова и Объединенных Арабских Эмиратов открыта после подписания сегодня в молдавской столице двух двусторонних соглашений.

Речь идет о взаимном продвижении и защите инвестиций и об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов при уплате  налогов на доход и на собственность,  сообщает moldpres.md.

Как сообщили в пресс-службе парламента,  об этом заявил спикер Андриан Канду на встрече с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдаллой бен Зайад аль-Нахайаном. Во встрече участвовали премьер-министр Павел Филип и министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур.

Новые правовые рамки обеспечат новые инвестиционные возможности. Официальные лица обсудили возобновление прямых авиарейсов, а также инвестиционный потенциал в Республике Молдова в области авиации, сельского хозяйства, развития энергетической инфраструктуры.


Шейх Абдалла бен Зайад аль-Нахайан заявил, что будет рад продвижению Республики Молдова в регионе. Он  также отметил, что в ближайшее время может быть отменен визовый режим для граждан Республики Молдова.

Напомним,  что инициирование переговоров по соглашениям о сотрудничестве между Объединенными Арабскими Эмиратами и Республикой Молдова обсуждалось на совместной встрече спикера Андриана Канду и вице-премьера,  министра иностранных дел и европейской интеграции Андрея Галбура в марте 2009 года во время их визита в ОАЭ по приглашению королевской семьи.

 о взаимном продвижении и защите инвестиций и об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов при уплате  налогов на доход и на собственность,  сообщает МОЛДПРЕС.

Как сообщили в пресс-службе парламента,  об этом заявил спикер Андриан Канду на встрече с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдаллой бен Зайад аль-Нахайаном. Во встрече участвовали премьер-министр Павел Филип и министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур.

Новые правовые рамки обеспечат новые инвестиционные возможности. Официальные лица обсудили возобновление прямых авиарейсов, а также инвестиционный потенциал в Республике Молдова в области авиации, сельского хозяйства, развития энергетической инфраструктуры.

Шейх Абдалла бен Зайад аль-Нахайан заявил, что будет рад продвижению Республики Молдова в регионе. Он  также отметил, что в ближайшее время может быть отменен визовый режим для граждан Республики Молдова.

Напомним,  что инициирование переговоров по соглашениям о сотрудничестве между Объединенными Арабскими Эмиратами и Республикой Молдова обсуждалось на совместной встрече спикера Андриана Канду и вице-премьера,  министра иностранных дел и европейской интеграции Андрея Галбура в марте 2009 года во время их визита в ОАЭ по приглашению королевской семьи.


 
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