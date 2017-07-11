В отношениях РМ и ОАЭ открыта новая страница

Новая страница в отношениях Республики Молдова и Объединенных Арабских Эмиратов открыта после подписания сегодня в молдавской столице двух двусторонних соглашений.

Речь идет о взаимном продвижении и защите инвестиций и об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов при уплате налогов на доход и на собственность, сообщает moldpres.md.

Как сообщили в пресс-службе парламента, об этом заявил спикер Андриан Канду на встрече с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдаллой бен Зайад аль-Нахайаном. Во встрече участвовали премьер-министр Павел Филип и министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур.

Новые правовые рамки обеспечат новые инвестиционные возможности. Официальные лица обсудили возобновление прямых авиарейсов, а также инвестиционный потенциал в Республике Молдова в области авиации, сельского хозяйства, развития энергетической инфраструктуры.



Шейх Абдалла бен Зайад аль-Нахайан заявил, что будет рад продвижению Республики Молдова в регионе. Он также отметил, что в ближайшее время может быть отменен визовый режим для граждан Республики Молдова.

Напомним, что инициирование переговоров по соглашениям о сотрудничестве между Объединенными Арабскими Эмиратами и Республикой Молдова обсуждалось на совместной встрече спикера Андриана Канду и вице-премьера, министра иностранных дел и европейской интеграции Андрея Галбура в марте 2009 года во время их визита в ОАЭ по приглашению королевской семьи.

о взаимном продвижении и защите инвестиций и об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов при уплате налогов на доход и на собственность, сообщает МОЛДПРЕС.

Как сообщили в пресс-службе парламента, об этом заявил спикер Андриан Канду на встрече с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдаллой бен Зайад аль-Нахайаном. Во встрече участвовали премьер-министр Павел Филип и министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур.

Новые правовые рамки обеспечат новые инвестиционные возможности. Официальные лица обсудили возобновление прямых авиарейсов, а также инвестиционный потенциал в Республике Молдова в области авиации, сельского хозяйства, развития энергетической инфраструктуры.

Шейх Абдалла бен Зайад аль-Нахайан заявил, что будет рад продвижению Республики Молдова в регионе. Он также отметил, что в ближайшее время может быть отменен визовый режим для граждан Республики Молдова.

Напомним, что инициирование переговоров по соглашениям о сотрудничестве между Объединенными Арабскими Эмиратами и Республикой Молдова обсуждалось на совместной встрече спикера Андриана Канду и вице-премьера, министра иностранных дел и европейской интеграции Андрея Галбура в марте 2009 года во время их визита в ОАЭ по приглашению королевской семьи.