Законопроект о смешанной избирательной системе могут принять под занавес парламентской сессии

Изменение избирательной системы Молдовы не будут откладывать на осень, а примут в конце весенне-летней сессии.

Последние недели в законодательном органе проходят публичные консультации, на которых обсуждают рекомендации Венецианской комиссии. Перед утверждением проекта во втором чтении, заявил NM депутат от Демпартии Сергей Сырбу, его обязательно должна рассмотреть юридическая комиссия.

По словам собеседников NM в парламенте, проект введения в Молдове смешанной избирательной системы примут под занавес весенне-летней сессии. По данным NM, ее планируют завершить 22 июля. Если же депутаты не успеют утвердить запланированные законопроекты, сессию могут закрыть и 28 июля. Собеседники также не исключают, что для утверждения проекта о смешанной системе могут в начале августа созвать внеочередную сессию.

В беседе с NM депутат от Демпартии Сергей Сырбу отметил, что законопроект примут, когда он будет готов после завершения публичных дебатов. Законопроект, по его словам, обязательно должна рассмотреть и профильная юридическая комиссия. Сырбу сказал, что пока не известно, когда будут принимать проект. На вопрос NM, может ли принятие законопроекта привести к тому, что ЕС заморозит предоставление Молдове финансовой помощи в размере €100 млн, депутат уверенно ответил: «Конечно, нет».

«В перечне условий для выделения этой помощи нет требования не менять избирательную систему. Есть 30 условий, по 10 на каждый транш. Это конкретные условия, которые связаны с конкретными действиями правительства и парламента по проведению конкретных реформ», — сказал демократ.

По избирательной системе, добавил Сырбу, европейские структуры сделали отдельное заявление, которое включает рекомендацию принять во внимание все замечания ВК, что, по его словам, будет сделано. «Но это заявление не имеет прямой связи с выделением €100 млн», — подчеркнул депутат Сырбу.