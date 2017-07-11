Правительство утвердило программу финансирования Гагаузии объемом в 5 миллионов евро

Правительство Республики Молдова утвердило программу финансирования Гагаузской автономии Европейским союзом в объеме 5 миллионов евро.

Программа «Укрепление мер доверия» будет внедряться на территории автономии в течение 24 месяцев, сообщает gagauzia.md.

Как отметила на заседании правительства генеральный секретарь кабмина Лилиана Палий, программа Европейского союза направлена на интеграцию Гагаузской автономии в процессы национального развития. На эти цели Еврокомиссия выделяет 5 миллионов евро.

Финансовые средства будут распределены следующим образом: на поддержку гражданского общества будет выделен 1 миллион евро, на выделение грантов - 1 миллион евро, на поддержку органов местного публичного управления - 3 миллиона евро.

Реализация программы начнется с конца 2017 года.

Ранее Исполнительный комитет во главе с башканом Гагаузии Ириной Влах провел все предварительные переговоры с делегацией Европейского союза в Молдове по определению направлений реализации проекта. Переговоры были проведены в течение 2016-2017 годов.

Основная часть средств по инициативе Исполкома Гагаузии и при поддержке ЕС будет направлена на реализацию малых инфраструктурных проектов в населенных пунктах Гагаузии и предоставление грантов для малых и средних предприятий на открытие и развитие бизнесов в сельской местности.

Напомним, что на территории Гагаузии уже внедряются два аналогичных проекта - программа SARD и проекта GAMCON.