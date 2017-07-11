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Политика
Бэлан провел встречу с заместителем генсекретаря Европейской службы внешних действий
11.07.2017

Вице-премьер РМ Георге Бэлан сегодня принял заместителя генерального секретаря Европейской службы внешних действий Жан-Кристофа Белльяра.

Вице-премьер проинформировал европейского чиновника о последних событиях в процессе приднестровского урегулирования, сообщает moldpres.md.

Георге Бэлан, в частности, коснулся  хода  переговоров в формате «5+2», работы отраслевых рабочих групп, социально-экономической ситуации в регионе, а также некоторых аспектов диалога между Республикой Молдова и Европейским союзом.

Вице-премьер  еще раз заявил, что приоритет молдавских властей  - способствовать улучшению условий жизни населения обоих берегов Днестра и определить положительные решения неотложных проблем, с которыми сталкиваются люди.

Георге Бэлан также отметил, что усилия Республики Молдова направлены на нахождение  всеобъемлющего политического решения, с соблюдением  суверенитета и территориальной целостности страны, которое предусматривает закрепление за Приднестровским регионом особого правового статуса.

В завершение  встречи вице-премьер поблагодарил европейского чиновника за повышенный интерес к приднестровскому вопросу и постоянную поддержку, оказываемую Молдове  Евросоюзом.


 
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