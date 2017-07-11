Бэлан провел встречу с заместителем генсекретаря Европейской службы внешних действий

Вице-премьер РМ Георге Бэлан сегодня принял заместителя генерального секретаря Европейской службы внешних действий Жан-Кристофа Белльяра.

Вице-премьер проинформировал европейского чиновника о последних событиях в процессе приднестровского урегулирования, сообщает moldpres.md.

Георге Бэлан, в частности, коснулся хода переговоров в формате «5+2», работы отраслевых рабочих групп, социально-экономической ситуации в регионе, а также некоторых аспектов диалога между Республикой Молдова и Европейским союзом.

Вице-премьер еще раз заявил, что приоритет молдавских властей - способствовать улучшению условий жизни населения обоих берегов Днестра и определить положительные решения неотложных проблем, с которыми сталкиваются люди.

Георге Бэлан также отметил, что усилия Республики Молдова направлены на нахождение всеобъемлющего политического решения, с соблюдением суверенитета и территориальной целостности страны, которое предусматривает закрепление за Приднестровским регионом особого правового статуса.

В завершение встречи вице-премьер поблагодарил европейского чиновника за повышенный интерес к приднестровскому вопросу и постоянную поддержку, оказываемую Молдове Евросоюзом.