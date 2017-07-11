Члены правительства разобрались с проблемами ремонта дороги Бахмут-Унгены

Всего на 30 процентов выполнил подрядчик контракт по ремонту участка дороги Бахмут-Унгены.

Почему затягиваются работы, которые должны были завершиться еще в прошлом году, сегодня на месте разбирался замминистра строительства Анатолий Усатый. В регионы отправились и другие члены правительства и депутаты Демпартии. Такие поездки помогают эффективнее решать проблемы граждан, сообщает publika.md.

Ремонтировать участок дороги протяженностью 22 километра начали в 2013-го. Завершить работы планировалось в ноябре прошлого года. Их стоимость оценили в 15 миллионов евро, средства предоставил Евробанк реконструкции и развития.

"По контракту, подрядчику грозит штраф в размере десяти процентов от стоимости работ. Накладывается он на каждый день задержки работ", - сказал замминистра транспорта Анатолий Усатый.

Если компания не признает своей ответственности, ей придется заплатить штраф в размере 25% от стоимости контракта. А это более трех миллионов 700 тысяч евро.

"Я и ночью проезжал - нет движения. Светофоры всегда показывают красный свет. Мы очень много времени терям".

"Это создает массу неудобств. Но у нас нет выбора".

Не дождались жители Конешт также обещанных водопровода и канализации. На их строительство их Экологического фонда должны были выделить 37 миллионов леев, однако замминистра Ион Апостол так и не удосужился завизировать перевод денег. Между тем местные жители свою часть обязательств выполнили - собрали всем миром пять миллионов леев.

"Когда нам пообещали протянуть водопровод, я купила стиральную машинку. Поторопилась", - отметила жительница Корнешт Анна Барган.

Анна живет на четвертом этаже и каждый день вынуждена носить в квартиру воду. В такой же ситуации находятся ее соседи.

"Даже не помню, как вода течет из крана. Очень все это трудно".

"Носим воду и для гигиенических целей, и для туалета. Бывают дни, когда и ста литров не хватает".

Анатолий Усатый заверил, что проблемы Корнешт обсудят в правительстве.

Депутат-демократ Евгений Никифорчук побывал сегодня во Флорештах. Он передал инвалидную коляску Александру Фрунзэ, который уже 13 лет прикован к постели.

"Александр - истинный герой. Он не покорился проблеме, и продолжает ей противостоять. Надеюсь, поддержка, которую он получает, сделает его жизнь легче", - сказал депутат ДПМ Евгений Никифорчук.

Депутаты и министры из команды Демпартии посещают регионы и проводят встречи с гражданами каждый месяц.