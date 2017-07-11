Академию наук лишат лицея, университета и Ботанического сада

Изменить способ финансирования научных исследований предлагает законопроект, одобренный сегодня правительством. Он предусматривает увеличение бюджетных расходов на науку.

Кроме того предусмотрено создание Агентства по исследованиям и развитию, а также лишение Академии наук функций распределения финансовых ресурсов, сообщает publika.md.

Авторы законопроекта предлагают отказаться от централизованной системы финансирования научной сферы. Новый способ предусматривает отбор исследовательских проектов через Национальное агентство по исследованиям и развитию.

«Бюджетные ассигнования на исследовательские проекты увеличатся со 174 миллионов до 340 миллионов. Финансирование и администрирование науки будут децентрализовано и выведены из-под контроля Академии наук. Она станет общественным учреждением, научным форумом, который займется в первую очередь состоянием науки», - сказал глава Центра по внедрению реформ Юрий Чокан.

Президент Академии наук внес свои предложения в законопроект.

«Формулировку: «руководит агентством генеральный директор» предлагаем дополнить словами: «имеющий научную степень». Учитывая специфику данного агентства, считаем, что руководить им должен человек из системы. Он должен иметь степень доктора наук», - отметил президент Академии наук Георгий Дука.

Как уверен премьер-министр, законопроект поможет значительно улучшить ситуацию в научной сфере.

«Академия должна заниматься наукой, а не администрированием зданий и управлением собственностью. Поправки позволят увеличить вдвое ресурсы на финансирование исследований», - подчеркнул премьер-министр Павел Филип.

Законопроект предлагает также создать Агентство по обеспечению качества в образовании и науке. К нему перейдут полномочия Агентства по обеспечению качества профобразования, Национальной школьной инспекции и Национального совета по аккредитации и аттестации.

Лицей и университет, которые действовали при Академии наук, а также "Ботанический сад" переведут в ведомство Минпросвещения.