Молдавские спортсмены успешно выступили на турнире по вольной борьбе Poland Open

Михаил Сава (на снимке) занял третье место на международном турнире по вольной борьбе в Польше „Ziolkowski, Pytlasinski & Poland Open”. Он одержал три победы в категории до 70 кг, сумев победить со счётом 8:5 казаха Акжурека Танатарова, призёра Олимпийских игр в Лондоне.

Ранее Андрей Препелицэ завоевал серебряную медаль в категории до 61 кг, победив в полуфинале вице-чемпиона мира Бека Ломтадзе (Грузия) со счётом 18:10. В финале Препелицэ уступил представляющему Грузию олимпийскому чемпиону Владимиру Хинчегашвили, которому он проиграл и на чемпионате Европы этого года, где молдавский борец выиграл бронзовую медаль.Кстати, Андрей трижды был удостоен бронзовой медали на чемпионате Европы по вольной борьбе, напоминает ipn.

Боролся за медали и Николае Чебан. В категории до 97 кг он одержал одну победу, но уступил в четвертьфинале грузину Элизбару Одикадзе, позднее ставшему обладателем бронзовой медали. В турнире „Циолковский, Пытлясинский & Poland Open” также участвовали Максим Салкуцан (65 кг) и Денис Балаур (86 кг). Молдавских борцов тренирует Александр Зубрилин.