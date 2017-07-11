Пиркка Тапиола: Молдова нуждается в чувстве идентичности

В Молдове не прилагается достаточных усилий для формирования общей гражданской идентичности. Об этом глава Делегации ЕС Пиркка Тапиола заявил в интервью для Агентства IPN.

По его мнению, основным деструктивным фактором является разъединяющий дискурс.

„Чем активнее этот дискурс разъединяет, тем очевиднее становится поляризация на уровне граждан. Такова атмосфера. Она совсем не способствует сплочению „нас””, - пояснил европейский дипломат, сообщает IPN.

Он отметил, что на протяжении его мандата имели место и инициативы, направленные на повышение сплочённости молдавского общества: „Но в этом плане произошли и хорошие вещи. Одной из них было утверждение Национальной стратегии по интеграции национальных меньшинств. Она стала важным шагом, за который выступали Евросоюз и государства-члены ЕС”.

„Важно сформировать чувство идентичности, гражданской идентичности в первую очередь, не говорю уже о национальной идентичности или чём-то ещё. Это то, что нас объединяет”, - отметил Пиркка Тапиола.

Отсутствие идентичности порождает среди молдавских граждан более высокие ожидания от внешних сил, таких как Россия, ЕС или отдельные страны Евросоюза, чем от внутриполитических сил.

„В отсутствие этого „мы”, которое необходимо взращивать среди граждан, каждый из которых обладает собственным, очень различным опытом, различной самоидентификацией и так далее, возникают ожидания по поводу того, что кто-то другой придёт и возьмёт на себя Ваши заботы, будь то Россия, Европейский союз или отдельная страна-член ЕС. Что кто-то извне может прийти и взять на себя ответственность”, - пояснил Пиркка Тапиола.

Как подчеркнул дипломат, „рука помощи может прийти и извне”. ЕС оказывает поддержку, предоставляет финансирование, даёт советы, но „остальное должно исходить изнутри”.