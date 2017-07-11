Плахотнюк – молдавский Генри Форд?

Вячеслав Платон

Прочитав заголовок, просвещённый читатель вскинет брови и недоуменно воскликнет: «Нонсенс, что может быть общего между бандитом и легендой автомобильной промышленности?». Отвечаю, общим у них является принцип построения производства. Только вот продукция разная. Если Форд придумал конвейер для производства автомобилей, то Плахотнюк, внедряя смешанную избирательную систему, создаёт конвейер по производству депутатов.

По замыслу молдавского «производителя» товар, сходящий с его «конвейера» должен быть унифицированным и строго соответствовать заданным параметрам. Каждый будет проходить под лейблом «независимый», но пламенно преданный лично «фюреру» и делу партии. Даже язык не поворачивается произнести "Демократической". Двоемыслие какое-то получается: говоришь демократическая, а думаешь о национал-социалистской.

Но есть и еще признаки схожести между детищами Генри Форда и Плахотнюка.



Уже вошла в историю знаменитая фраза Форда: «Вы можете приобрести у нас автомобиль любого цвета, но при условии, что он будет чёрный». Вот где зарыта истинная суть избирательной реформы, её сакральный смысл. «Избиратель, ты можешь напрямую выбрать своего депутата, но при условии, что он будет от Плахотнюка». Ну чем вам не Генри Форд?!

Молдаване, очнитесь! Вы действительно думаете, что Плахотнюк позволит вам кого-то выбирать?! Да ни один честный и порядочный человек не сможет даже зарегистрироваться, не то чтобы выиграть. Плахотнюковская свора за три дня даже из самого Святителя Николая сделает продажного коррупционера, мошенника, афериста и рейдера №2 в СНГ. А в довесок ко всему Шор даст показания, что именно Святитель Николай украл миллиард, и «самый справедливый» в мире Буюканский суд, даже не сомневайтесь, вынесет суровый приговор.

На этом признаки схожести Плахотнюка с Фордом ещё не заканчиваются. Доподлинно известно (хотя в американской истории подобные факты выпячивать не принято), как Форд для разгона забастовок своих рабочих, изнемогавших от непосильного труда на конвейере и нищенской зарплаты, нанимал широкоплечих ребят с большими кулаками. Так вот, эти ребята особо рьяным активистам из числа недовольных бунтующих доходчиво и ясно, с пристрастием, объясняли суть производственных процессов. Как тут не вспомнить молодёжное крыло Демпартии – цуциков и боевиков из Аргуса? Ну, очень убедительные лидеры общественного мнения.

К сожалению, уважаемые сограждане, большинство активного, грамотного и сознательного населения покинуло нашу страну и возвращаться обратно не желает. Оставшиеся же аморфные люди без мечты и надежды, плывущие по течению, совершенно разуверились во всём. Как модно сейчас говорить – ждуны.

Затурканные агрессивной, топорной пропагандой, граждане Молдовы, может, действительно верят, что смогут напрямую выбирать депутатов. Но им забыли добавить в агитационных слоганах то, что будет это при одном условии: только если депутаты эти будут от Плахотнюка.



Когда приходишь в магазин за продуктами, покупаешь не то, что хочешь, а то, что есть на прилавке. Неужели вы не понимаете, что выбирать вам придется из того, что «продавец» предварительно выложит на полки?



Даже удивительно, как такой дешёвый обман до сих пор проходит в нашей стране…

С приветом из ПУ-13,