Штефан Урыту: Евгений Шевчук не покидал территорию Молдовы

Бывший тираспольский лидер Евгений Шевчук не покидал территорию Республики Молдова, потому что у него есть не так уж много мест, где он мог бы скрыться. Такое мнение высказал экс-председатель Хельсинского комитета по правам человека в Молдове Штефан Урыту в эфире передачи „Сфатул Цэрий” на телеканале TV10, передаёт IPN.

По словам Урыту, вероятнее всего, бывшего лидера будут разыскивать определённые структуры Российской Федерации, потому для него удобнее всего скрываться в Молдове, где у него есть партнёры по бизнесу, с которыми он делился своим богатством. „Неоднократно говорилось о 150 миллионах долларов, которые делят между собой левый и правый берега Днестра за электричество и газ. Я считаю, что среди тех, кто в настоящее время находится у власти в Кишинёве, Игорь Додон может гарантировать здесь некоторое убежище, есть и Влад Плахотнюк, который в этом заинтересован”, - сказал Штефан Урыту.

Историк Анатол Петренку считает, что в тот момент, когда Евгений Шевчук оказался на территории Республики Молдова, полиция должна была его задержать. „Делаю вывод, что Республика Молдова, с имеющимся у неё в наличии государственным аппаратом, не может привлечь к ответственности преступника”, заявил Петренку.

Бывший тираспольский лидер Евгений Шевчук сообщил в одной из социальных сетей о том, что он укрылся в Кишинёве. В приднестровском регионе его обвиняют в коррупции и злоупотреблении властью при управлении стабилизационным фондом, организованным Шевчуком в качестве некоммерческого объединения. Верховный совет самопровозглашённой приднестровской администрации лишил его неприкосновенности. Позднее Шевчук написал, что он покинул регион из-за преследований со стороны одного крупного местного бизнесмена.