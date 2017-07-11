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Общество
В ближайшие дни в столице столбики термометров поднимутся до +34 градусов
11.07.2017

Сегодня в Молдове ожидается переменная облачность. Вечером на севере местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер южный, слабый до умеренного.

Температура воздуха составит в Бричанах и Сороках +30, в Бельцах, Оргееве и Кишинёве на 2 градуса больше. В Тирасполе, Леове и Комрате 33 выше ноля. В Кагуле - 34.

В ближайшие дни в столице до 34 градусов, ночью плюс 16. В среду и четверг вероятны грозы.

И о погоде на морских курортах. В Констанце, Одессе и Барселоне 27 выше ноля, на градус больше в Варне. Плюс 33 в Будве.

В Анталье плюс 39, в Ницце - 22. В Салониках 35 выше ноля, на египетском побережье - +40.


 
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