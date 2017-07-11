Молдова занимает 15 место в рейтинге самых дешевых стран для жизни по версии агентства GoBankingRates. Ранжировали государства, сравнив их с Нью-Йорком. Учитывали покупательную способность средней по стране зарплаты, стоимость аренды жилья, стоимость продуктов и индекс потребительских цен.

Оказалось, что в Молдове самые низкие цены на продовольствие и товары широкого потребления. Кроме того, стоимость аренды жилья в нашей стране ниже на 93%, цены на местные продукты дешевле почти на 75%, а на товары и услуги - на 70%.

Отмечается также, что покупательная способность в Молдове почти на 68% ниже, чем в Нью-Йорке. В исследовании говорится, что среднемесячные расходы одного жителя Кишинёва достигают почти 330 долларов. А аренда однокомнатной квартиры в столице обойдётся в 200 долларов.

Возглавляет тройку стран с наиболее низкой стоимостью жизни Южная Африка. За ней следуют Индия и Косово. Дороже всего жизнь на Бермудах, Багамах и в Гонконге. В исследование включены 112 стран.