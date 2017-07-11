Взаимосвязь между напряженностью молдавско-российских отношений и недавней встречей Путина и Трампа

Журналист Виктор Никитуш считает, что между напряженностью молдавско-российских отношений и недавней встречей Владимира Путина с Дональдом Трампом существует взаимосвязь.

«Напряженность в молдавско-российских отношениях появилась за день до встречи Путина и Трампа в Гамбурге. Это манера Российской Федерации заниматься политикой – «аукнешь в одном месте, а откликается совсем в другом». Тем, что Москва потребовала от Кишинева и Киева не давить на Приднестровье и Тирасполь, руководство Государственной Думы России вывело этот вопрос на геополитический уровень встречи Путина в Гамбурге. Обсуждением этого деликатного геополитического вопроса стратеги Кремля связывают ситуацию на левобережии Днестра с Украиной и урегулированием конфликта на Донбассе», — пишет в своем личном блоге журналист.

Журналист также отмечет, что «западная пресса не уточнила, обсуждался ли на встрече Путин-Трамп вопрос Украины, но все написали о мирном договоре по Сирии». «Взамен, в воскресенье, 9 июля глава Госдепа США Рекс Тиллерсон, находясь в Киеве заявил, что России следует сделать первый шаг к разряжению текущей обстановки на востоке Украины, и вывести оттуда свои войска», — уточняет Никитуш.

По мнению Виктор Никитуша, «манера Путина заниматься внешней политикой путем вмешательства России в большие геополитические проблемы мира, решение которых связывает их между собой». «Несомненно, стратеги в Кремле хотят обусловить прекращение конфликта на Донбассе решением проблемы Приднестровья, а эту проблему, в свою очередь, связать с признанием Крыма», — пишет он.

Кристина Пендя