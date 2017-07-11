ППДП: Мы не потерпим больше никаких манипуляций и действий, унижающих честь и достоинство членов партии

Партия «Платформа Достоинство и Правда» заявляет, что продолжает оставаться мишенью беспрецедентной кампании по очернению.

Как сообщает портал ТРИБУНА, в ходе пресс-конференции вице-председатель ППДП Ливиу Вовк заявил, что в последнее время мишенью кампании по очернению, помимо лидера ППДП Андрея Нэстасе, стали и многие другие руководители, члены и сторонники партии.

«Прослушивание средств связи, обыски и проверки людей с активной гражданской позицией стали для силовых органов обычной практикой – средством оказания давления на политических оппонентов. В данном контексте ППДП категорически осуждает применение незаконных методов контролируемыми Плахотнюком СМИ и полностью всю кампанию по преследованию членов ППДП», — заявил он.

По словам Вовка, эти действия стали основным оружием власти против ППДП. «ППДП больше не потерпит никаких манипуляций и действий, унижающих честь и достоинство членов партии, к которым прибегают представители медиа-холдинга Плахотнюка, и будет пресекать все попытки медиатического линчевания. Также мы оповестим европейские учреждения и партнеров по развитию об этих антидемократических действиях, и обратимся к специализированным НПО с просьбой принять к сведению неадекватное поведение СМИ в составе холдинга», — добавил Вовк.

Андриана Кептине