Нина Шевчук: Обыски проходят и в домах наших родственнниокв

По словам Нины Шевчук сегодня, 11 июля, был проведён обыск в её квартире в Тирасполе. Следующая на очереди - квартира самого Евгения Шевчука.

Жена бывшего тираспольского лидера считает, что жильё мужа власти Тирасполя оставили "на десерт". Она надеется, что обыск пройдет под камерами, также как и обыск их дачи, чтобы люди увидели, как 10 лет назад жил один из важнейших лидеров этого региона, передаёт realitatea.md.

Сегодня же были обысканы дома родственников бывшего тираспольского лидера. Милиция обыскала дом матери Нины Шевчук, дом родителей Евгения Шевчука и даже квартиру брата Нины Шевчук, чем вызвала возмущение госпожи Шевчук, которая пожелала узнать причину подобного "беспредела".

Бывший министр иностранных дел сепаратистского региона Нина Шевчук поблагодарила милицию за культурно и адекватно проведённые обыски.

Напоминаем, что недавно бывший лидер Тирасполя Евгений Шевчук остался без иммунитета, получив вдобавок уголовное дело за кражу государственных денег. Позже в квартирах и домах Шевчука и его родственников были проведены обыски.