Президент Молдавии — комиссару ЕС: Не надо заниматься шантажом

Президент Молдавии Игорь Додон принял европейского комиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоганесса Ханна. Глава государства отметил, что заинтересован в эффективном диалоге с западным партнером в «областях взаимного интереса». Стороны обсудили широкий круг вопросов в разных сферах перспективного сотрудничества.

«Обсудили финансовую поддержку Республики Молдавия со стороны ЕС. Обратил внимание на то, что эта поддержка должна происходить при условии тщательного мониторинга с тем, чтобы выделяемые средства использовались строго по назначению, чтобы оказываемая поддержка положительно сказывалась на гражданах и не преследовала геополитические цели», — рассказал Додон, комментируя результаты переговоров. При этом президент подчеркнул, что правительство «должно проводить реформы, а не заниматься политическим или геополитическим шантажом».

Игорь Додон заявил, что осенью этого года инициирует масштабные слушания, в том числе парламентские, по вопросу финансового и технического содействия, оказанного Молдавии за последние годы. «Граждане республики должны знать, где и как были потрачены деньги», — добавил он.

Отдельной темой для диалога стало обсуждение изменения избирательной системы. Додон отметил, что рекомендации Венецианской комиссии будут учтены, но лишь те, «которые не носят политического характера».

«Отношения с Европейским союзом должны соответствовать интересам Молдавии. Мы не должны дружить с кем-то против кого-то. Эти отношения не должны быть в ущерб нашим отношениям с Российской Федерацией. Молдавия должна развивать хорошие отношения и с Западом, и с Востоком», — написал президент на своей странице в соцсети. «Необходимо продолжать и активизировать диалог с нашими партнерами из Евросоюза», — резюмировал Игорь Додон.

EADaily сообщало, что Венецианская комиссия, изучив законодательную инициативу по изменению избирательной системы Молдавии с партийной на смешанную, дала отрицательное заключение, рекомендовав воздержаться парламенту от принятия закона во втором чтении.

В свою очередь Евросоюз заявил о возможной приостановке выделения макрофинансовой помощи республики в случае несоблюдения высказанных рекомендаций.