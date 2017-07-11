В столице Молдовы вновь снизились цены на жилую недвижимость

Кишиневе снизились цены на квартиры вторичного рынка, – считают специалисты агентства недвижимости и экспертизы Euroimobil.

Как передает «ИНФОТАГ», в обнародованном ими отчете за второй квартал 2017 г. отмечается, что в среднем цена квадратного метра на вторичном рынке снизилась на 1,85 % — с 599 до 588 евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее существенно уменьшилась цена в секторе Чокана — с 546 до 527 евро за кв. м. Меньше всего подешевели квартиры, расположенные в центре — с 747 до 741.

Самое дешевое жилье можно купить на Старой почте (504 евро) и Телецентре (558 евро).

Что касается первичного рынка жилья, то здесь ситуация не изменилась. Наиболее дорогие квартиры в центре — 806 евро за кв. м. Далее следуют секторы Рышкань — 560 евро, Ботаника — 545 и Буюкань — 505. Самые низкие цены в новостроях в секторах Чокана и Старая почта – 462 и 460 евро, соответственно.

В пригородах за 1 кв.м новостроя придется заплатить не менее 351 евро.