Заявление о подаче заявки на вступление в ЕС является PR-акцией, мнения

Заявление властей о подаче заявки на вступление Молдовы в Европейский союз является PR-акцией. Такие мнения прозвучали в ходе передачи „Ora expertizei” на телеканале Jurnal TV, передаёт IPN.

„Это настолько смешно, что об этом даже не стоит говорить. Для подачи заявки на вступление нужно в первую очередь соблюсти определённую процедуру. Сейчас мы не можем говорить о хотя бы нормальном состоянии отношений с ЕС, не говоря уже о вступлении. Это манипуляция и попытка властей сохранить авторитарный режим”, - заявил председатель ЛДПМ Виорел Чиботару.

Программный директор Центра по вопросам политики и структурных реформ в Молдове Штефана Глигор считает абсурдом намерение властей подать в следующем году заявку на вступление в Европейский союз: „Хочу, чтобы люди поняли: речь идёт о циничном, абсурдном и смехотворном заявлении. Вероятно, наши власти живут в параллельной вселенной и не отдают себе отчёта в том, что происходит на самом деле. Республика Молдова управляется хуже всех не только в Восточной Европе, но и во всём мире. По многим параметрам нас опережают африканские страны”.

Журналист Василе Нэстасе сравнил подачу в настоящее время заявки на вступление в ЕС с тем, как если бы бедный старик предложил стать его женой девушке, только что выигравшей конкурс „Мисс Вселенная”.

На прошлой неделе председатель парламента Андриан Канду заявил, что в 2018 году Молдова может подать заявку на вступление в Европейский союз.