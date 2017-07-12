Юлиан Киф: Кишинёв должен воспользоваться шансом, предоставляемым Украиной в отношении восточной границы

Стратегическое партнёрство между Молдовой и Украиной является самым важным из действующих сегодня факторов, а Кишинёв должен воспользоваться тем шансом, который предоставляет ему Киев в плане создания совместных контрольно-пропускных пунктов на границе. Такие заявления сделал директор Центра по предотвращению конфликтов и раннему предупреждению Юлиан Кифу в эфире передачи „Punctul pe azi” на телеканале TVR Moldova, передаёт IPN.

Кифу не исключает того, что Москва окажет огромное давление на Кишинёв, но он „должен будет сопротивляться и придать огласке факт этого давления, Республика Молдова должна будет заявить о себе как о серьёзном государстве, либо публично признать отсутствие у неё необходимых для этого потенциала и политической воли”.

Юлиан Кифу считает, что Кишинёву не следует реагировать на заявления двух депутатов российской Государственной Думы относительно того, что на территории Молдовы может вспыхнуть война, как в Донбассе. „Это бравада с целью вызвать яростную реакцию. Следует спросить российское Министерство иностранных дел, поддерживает ли оно эти заявления?”.

Кифу считает эти угрозы оторванными от реальности: „Это угроза, но мы должны смотреть на реалии. Не думаю, что Украина позволит транзит через свою территорию российских войск. Для того, чтобы попасть в Приднестровье, российские военные должны пересечь воздушное пространство двух стран, в том числе Украины, а киевские власти этого не допустят. Кишинёв также не разрешит посадку военных самолётов”.