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Политика
Юлиан Киф: Кишинёв должен воспользоваться шансом, предоставляемым Украиной в отношении восточной границы
12.07.2017

Стратегическое партнёрство между Молдовой и Украиной является самым важным из действующих сегодня факторов, а Кишинёв должен воспользоваться тем шансом, который предоставляет ему Киев в плане создания совместных контрольно-пропускных пунктов на границе. Такие заявления сделал директор Центра по предотвращению конфликтов и раннему предупреждению Юлиан Кифу в эфире передачи „Punctul pe azi” на телеканале TVR Moldova, передаёт IPN.

Кифу не исключает того, что Москва окажет огромное давление на Кишинёв, но он „должен будет сопротивляться и придать огласке факт этого давления, Республика Молдова должна будет заявить о себе как о серьёзном государстве, либо публично признать отсутствие у неё необходимых для этого потенциала и политической воли”.

Юлиан Кифу считает, что Кишинёву не следует реагировать на заявления двух депутатов российской Государственной Думы относительно того, что на территории Молдовы может вспыхнуть война, как в Донбассе. „Это бравада с целью вызвать яростную реакцию. Следует спросить российское Министерство иностранных дел, поддерживает ли оно эти заявления?”.

Кифу считает эти угрозы оторванными от реальности: „Это угроза, но мы должны смотреть на реалии. Не думаю, что Украина позволит транзит через свою территорию российских войск. Для того, чтобы попасть в Приднестровье, российские военные должны пересечь воздушное пространство двух стран, в том числе Украины, а киевские власти этого не допустят. Кишинёв также не разрешит посадку военных самолётов”.


 
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