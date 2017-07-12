Александру Слусарь: «У нас есть шанс не наступать на украинские грабли»

В интервью порталу ТРИБУНА, заместитель председателя Платформы «Достоинство и Правда», Александру Слусарь рассказал, почему ПДП не участвовала в диалоге по изменению избирательной системы, о роли оппозицию в решение Европарламента выделить Молдове финансовую помощь на определенных условиях, как потупит оппозиция если избирательная система будет изменена и др.

Т: Спикер Парламент Адриан Канду обвинил оппозицию в нежелании участвовать в диалоге по изменению избирательной системы. Он считает такую вашу позицию деструктивной. Как прокомментируете?

А.С.: Канду — чемпион страны по лицемерию и цинизму. Видите ли очень огорчен тем, что непарламентская оппозиция не приходит на дебаты по изменению избирательной системы. Его притворные вздохи рассчитаны на тех, кто вообще не дружит с логикой. Венецианская Комиссия максимально ясно высказалась за отзыв проекта закона о смешанной системе. Плахотнюк и Додон моментально в унисон заявили, что по любому его примут и концептуально этот проект не будет обсуждаться.

Так о чем нам разговаривать на этих псевдодебатах? Красно-розовые решили полностью похоронить демократию в Молдове, вопреки позиции всех внешних партнеров, и делят между собой уже избирательные округа, а нас приглашают на дискуссии о деталях похоронной процедуры. В то же время, обратите внимание на сам процесс организации так называемых дебатов. Обеспечивается явка двух десятков «нобилевских» лауреатов – аффилированных Демпартии экспертов и политических комментаторов, управляемых из одного центра. Они друг за другом повторяют почти слово в слово тезис о суверенном праве молдавского государства, похожем на суверенную демократию Северной Кореи. После этого социал-демократические холдинги показывают картинку широкого консенсуса и клеймят оппозицию, которая не хочет слышать «голос народа».

При этом мы не отказывались и не отказываемся участвовать в дебатах, организованных на нейтральных площадках. Лидер Платформы ДА принял участие в международной конференции по теме изменения избирательной системы, организованной международными престижными институтами. Очень активно мы участвовали в региональных дебатах и дискуссиях на радио Молдова по данной тематике, организованных Promo-lex. Нам есть что сказать. Более того, недавно мы выступили с комплексной программой улучшения действующей пропорциональной системы выборов Парламента, в которой предложили переход на голосование по открытым спискам, которые предоставляют избирателям голосовать не только за партии, но и за конкретных кандидатов в списках каждой партии. Там же вы можете найти идеи об увеличении обязательной квоты для женщин и введение специальных квот для молодёжи и представителей регионов.

Также мы требуем запрет медийной пропаганды в избирательный период посредством запрета любой коммерческой предвыборной агитации в СМИ и посредством баннеров, равного эфирного времени для всех политических конкурентов на публичных телевидении и радио и проведение обязательных теле и радио дебатов. В тоже время мы настаиваем на существенном ужесточении наказания за политическую коррупцию и фальсификацию выборов. Эти предложения получили очень высокую оценку независимых экспертов, как в стране, так и за рубежом.

А вообще нас бы больше устроили дебаты по совсем другим вопросам, влияющих на ежедневную жизнь наших граждан. Платформа ДА выдвинула целый ряд конкретных предложений по решению проблемы украденных при вашей власти миллиардов, отмены закона, заставляющего граждан выплачивать похищенные деньги в двойном размере, привлечению к ответственности лиц, виновных в краже и способствовавших ей, проведению другой пенсионной реформы (для пенсионеров, а не за их счет), комплексной программе вывода экономики из тени, борьбе с оффшорами, поддержки отечественных производителей и фермеров, глубокой децентрализации страны, реальной борьбе с коррупцией с широкой конфискацией незаконно нажитого чиновниками имущества, настоящей реформе юстиции и по многим другим вопросам. Это есть реальные проблемы, интересующие наш народ. А проблема избирательной системы в основном интересует Плахотнюка и его клан для сохранения своей власти и свободы.

Т: А как Вы, кстати, оцениваете региональные дебаты? Представители Платформы ДА участвовали практически во всех территориальных дискуссиях.

А.С.: Как очень полезные. Единственный их недостаток – их организовали слишком поздно. В марте-апреле, до голосования проекта в первом чтении, эффект бы был больше. Демократическая партия постаралась в принудительном порядке мобилизовать на дебаты бюджетников и работников государственных предприятий для обеспечения того же пресловутого «широкого консенсуса» и улюлюканий в сторону противников изменения избирательной системы. Но во многом просчитались. Даже зависимые от них сотни людей очень внимательно нас слушали и сравнивали наши аргументы с той топорной пропагандой в пользу сначала одномандатной, а потом и смешанной системы, которая лилась на них 4 месяца.

Ведь им в примитивной форме преподносили три мифа. Миф о том, что нынешняя партийная система себя дискредитировала и нуждается в замене. Но мы задавали публично залу простой вопрос – кто дискредитировал эту систему? Кто был последние 8 лет как партия у власти, не пропустив не одного дня? Демпартия! А Плахотнюк персонально, вообще уже лет десять при власти. Так какое моральное и политическое право он имеет говорить о дискредитации системы, которой всё время пользовался или говорить о необходимости смены политического класса? Это всё равно как сутенёр после многолетней поставки «живого товара» начнёт рассуждать о нравственности и будет претендовать на пост министра культуры.

Второй миф связан с идеей выбора своего депутата, которую вдалбливала в головы людей пропаганда Плахотнюка и Додона. Но и тут мы выливали на людей ушат холодной воды. Мы сообщали гражданам, что выборы пройдут в один тур. Будет много кандидатов от сорока с чем-то партий и куча независимых. В этих условиях депутатов могут выбрать менее 10 процентов пришедших на выборы. А остальные голоса пойдут на мусорку. Так кого тогда будет представлять избранный депутат? Будет ли он для вас своим?

Ну а разоблачение третьего мифа вообще поверг людей в шок. Оказывается, всё, что говорили хорошо поставленным голосом некоторые звёзды нашей эстрады о возможности отзывать своего депутата, вообще изначально было враньём и этот пункт больше не присутствует в проекте закона.

В общем, эти дебаты были очень хорошей возможностью пообщаться с большим количеством людей, которые не всегда осмеливались приходить на встречи с представителями Платформы ДА. Нам очень хотелось, чтобы в ближайшие дни были организованы теледебаты на Национальном Телевидении. Уверяю Вас, что если бы сейчас провести честную и равную информационную кампанию хотя бы на протяжении 2 месяцев, то не останется и 20 процентов сторонников изменений избирательной системы.

Т: Спикер Парламента и премьер-министр также обвинили непарламентскую оппозицию в попытках повлиять на европейских чиновников и депутатов, дабы они отказали в макрофинансовой помощи Молдове…

А.С.: Эти люди настолько заигрались в пропагандистские игры, что даже не отдают себе отчёта, что такими заявлениями они оскорбляют европейских чиновников и депутатов. Неужели кто-то может всерьёз думать, что лидеры оппозиционных партий могли заставить Венецианскую Комиссию, высоких европейских комиссаров и евродепутатов выйти в унисон с рекомендациями отзыва проекта по изменению избирательной системы. Безусловно, на фоне ускоренного движения к диктатуре режима, называемого себя проевропейским, наши европейские партнёры хотят большего общения с демократической проевропейской оппозицией. Наверно, Вы заметили, что наш лидер Андрей Нэстасе на днях провёл встречи не только с представителями Европейской народной партии, куда мы подали заявление о вступлении, но и практически с представителями всех остальных парламентских групп Европарламента. Европа видит, что между Плахотнюком и Додоном гораздо больше общего, чем между нынешним режимом и европейской интеграцией. Европейцы имели еще какие-то иллюзии в январе 2016. Но после президентской кампании Плахотнюка в пользу Додона, отсутствию критики нынешнего Президента со стороны медиахолдинга олигарха, дележу различных функции в стране между ними, договоренности о возврате к покупки электроэнергии из Приднестровья вопреки экономическим интересам Молдовы и, самое главное, совместных антидемократических действий по продвижению смешанной избирательной системы, очень многие европейские чиновники и депутаты не имеют сомнений по поводу мафиозной сущности данного режима, для которого геополитика является лишь хорошим насосом для выкачивания европейских фондов. Поэтому, несмотря на искреннее желание помочь нашим гражданам в модернизации страны, впервые выделение финансовой помощи имеет такие жёсткие условия. Выполнение всех рекомендаций Венецианской комиссии, реальная борьба с коррупцией, настоящая реформа юстиции, обеспечение банковской стабильности и экономические реформы.

Ну а олигархическое правление, вместо выполнения указанных условий, занимается демагогией о великом суверенном праве страны, считая, наверно, что Плахотнюк гораздо лучше, чем европейцы разбирается в демократических процедурах. Пытается искать виноватых. Придумывает какие-то заговоры. Судит оппозицию по себе, учитывая, что олигарх всегда выбрасывал большие деньги для получения нужных решений, будь то на Востоке или на Западе. Его главная цель — любой ценой остаться у власти. Для этого он погрузил страну в атмосферу страха и ведет ее к диктатуре. В Брюсселе и Страссбурге его клан сражался за то, чтобы европейцы этого не замечали и продолжали давать деньги, которые по любому будут проходить через правительственные структуры. Мы сражались за то, чтобы европейцы помогли нашему народу не допустить авторитарного мафиозного режима в Молдове.

Т: И что вы планируете делать, если демократы и социалисты, вопреки мнению внешних партнёров, всё же примут во втором чтении переход на смешанную избирательную систему?

А.С.: Главным и последним нашим оружием остается массовый протест в день голосования, вне зависимости состоится ли оно рано утром или поздно ночью. Оппозиционным партиям и гражданскому обществу нужно согласовать наши действия в этот день. Граждан, несмотря на летний период, мы призываем быть начеку и по первому нашему призыву прийти к Парламенту. И им и нашим внешним партнёрам хочу напомнить новейшую историю Украины, когда вопреки позиции внешних партнёров, режим Януковича поменял избирательную систему и тогда народ это не остановил. Что было дальше, мы все помним. У нас есть шанс не наступать на украинские грабли, которые ударили всех очень больно.

Т: Если всё-таки изменения будут приняты, Платформа ДА готова бойкотировать следующие парламентские выборы?

А.С.: Безусловно, может быть подобная реакция на антидемократический беспредел. Но я сейчас не готов обсуждать такую вероятность. Во-первых, мы сконцентрированы на недопущении принятия данных изменений. Шансы на победу у нас есть. Когда идет такая важная битва, нельзя все время думать о поражении. А во-вторых, это очень важный вопрос для партии, которая функционирует на основе принципа внутренней демократии. Поэтому подобное решение, если не дай Бог это антидемократическое действие случится, может быть принято, после всесторонних обсуждений в территориальных организациях, Национальным Советом Платформы ДА.

Кристина Пендя