Шевчук обратился с открытым письмом в прокуратуру и следственный комитет

Бывший президент Приднестровья Евгений Шевчук, с 28 июня скрывающийся на правобережье Молдовы, обратился через социальные сети с открытым письмом в адрес прокурора региона Анатолия Гурецкого и начальника Следственного комитета региона Вячеслава Брынзаря. Он требует разобраться с фактами снятия с него неприкосновенности Верховным советом, возбуждением уголовных дел и обысками в его доме.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", Шевчук пишет, что в его отношении, после сложения полномочий, действовал закон "О гарантиях лицам, занимавшим должность президента ПМР и прекратившим исполнение своих полномочий и членам их семей". В него в январе 2017 года были внесены изменения, что придало документу обратную силу, и ВС дал согласие на снятие неприкосновенности и возбуждение шести уголовных дел по фактам хищений в особо крупных размерах и прочих злоупотреблениях.

Экс-президент цитирует пункт 2 статьи 11 Всеобщей декларации прав человека, полагая, что подпадает под действие данной нормы. Она гласит, что "никто не может быть осужден за преступление на основании совершения какого-либо деяния или за бездействие, которые во время их совершения не составляли преступления по национальным законам".

Шевчук, после публикации обращений в социальных сетях, оригиналы пообещал прислать адресатам по почте.

Экс-руководитель сепаратистского региона покинул его из-за "политического преследования властей". Он утверждает, что за ними стоит владелец холдинга "Шериф" Виктор Гушан. Сумма предполагаемого ущерба за время исполнения Шевчуком его мандата, по мнению ряда молдавских экспертов, оценивается в 130 млн. евро.

Виктор Гушан - президент компании "Шериф". Коммерческая структура является фактическим монополистом в ключевых отраслях Приднестровья. Она контролирует сеть супермаркетов, АЗС, имеет телевизионный канал, сеть мобильной и стационарной связи, владеет контрольными пакетами акций вино-коньячного и текстильного комбинатов, электрохимического завода, двух хлебокомбинатов, базы по выращиванию рыб и спорткомплекса "Шериф" с одноименным футбольным клубом, который является чемпионом Молдовы.