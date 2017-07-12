Председатель Демократической партии Влад Плахотнюк призвал американских бизнесменов инвестировать в молдавскую экономику. Находясь с рабочим визитом в США, лидер демократов посетил бизнес-инкубатор 1776 - инициатор Глобальной федерации стартапов. Владу Плахотнюку понравилась идея и он отметил, что проект можно внедрить и в Молдове.

Бизнес-инкубатор 1776 был запущен еще в 2011 году по инициативе экс-президента Барака Обамы. Цель компании - поддержка начинающих предпринимателей. За несколько лет фирма приняла участие в создании более полутора тысяч компаний.

"Бизнес-среда в Соединенных Штатах очень динамичная. И только благодаря взаимодействию политиков и бизнесменов, которые поддерживают начинающих предпринимателей, это даёт им толчок для развития в различных областях. Мы чётко заявили, в Молдове широко открыты двери для американских инвесторов. Мы готовы предоставить им льготы, чтобы их инвестиции в этот и другие проекты были выгодными", - сказал председатель ДПМ Влад Плахотнюк.

Входящий в состав молдавской делегации замминистра экономики Виталий Юрку отметил, что Молдове нужен подобный инкубатор.

"Мы обсудили вопрос с представителями инкубатора. Нам нужно перенять их опыт. Нечто подобное у нас есть в Техническом университете, где при финансировании правительств США и Швеции открылся Образцовый центр инноваций в области IT Tekwill", - отметил замминистра экономики Виталий Юрку.

Члены делегации также встретились в Нью-Йорке с администратором программы развития ООН. Стороны обсудили реализацию реформ и социально-политическую ситуацию в нашей стране.

"Мы видим, что Молдова развивается, в частности за счет недавно предпринятых правительством в сфере госзакупок мер по борьбе с коррупцией. Также мы приветствуем политические реформы, например, решение о повышении роли женщин в политических процессах и в парламенте. Нас поразила скорость реализации этих реформ", - подчеркнул глава Программы развития ООН Ахим Штайнер.

Председатель ДПМ, в свою очередь, оценил проекты, реализованные Программой развития ООН в Молдове, и выступил за укрепление сотрудничества. Влад Плахотнюк находится с визитом в США, где принимает участие в совете Социалистического интернационала в качестве вице-президента организации.