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Спорт
Молдавского каноиста Сергея Тарновского лишили бронзовой медали
12.07.2017

Спортивный арбитражный суд в Лозанне постановил лишить каноиста Сергея Тарновского бронзовой медали, которую он завоевал на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Судьи отклонили апелляцию спортсмена и оставили в силе решение  Международной федерации каноэ. Согласно ему, Тарновского также дисквалифицировали на четыре года.  

Информация опубликована на официальном сайте Спортивного арбитражного суда.

Международная  федерация каноэ приняла решение о лишении Тарновского медали по итогам расследования допингового скандала, в котором оказался замешан молдавский спортсмен. Во время Олимпиады в Рио стало известно, что допинг-проба, которую он сдал в предсоревновательный период, была положительной.


 
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