Оазу Нантой: Мы униженные и оплеванные в собственной стране мамалыжники

Политический аналитик Оазу Нантой считает, что заявление Государственной Думы Российской Федерации от 7 июля, в котором говорится о том, что молдавские власти якобы способствуют формированию неких угроз для приднестровского региона, доказывает, что «Российская Федерация является агрессором, желающим получить контроль над всей территорией Республики Молдова».

Корреспонденту портала ТРИБУНА, на просьбу высказать свою позицию по отношению к заявлению российской Госдумы Оазу Нантой завил, что нынешние молдавско-российские отношения являются последствием ряда предыдущих действий.

«19 ноября 2001 года Российская Федерация и Республика Молдова подписали договор о сотрудничестве и дружбе, 5 статья которого предусматривает, что стороны не будут поощрять ни под каким видом проявления сепаратизма. Вместе с тем, если учесть постановление Европейского суда от 8 июля 2004 года, РФ является стороной, признанной ответственной за подстрекательство и консервацию конфликта. Заявление Думы РФ стало возможным, потому что молдавские политики согласились с искаженным восприятием конфликта, навязанным Российской Федерацией, и согласились воспринимать так называемый приднестровский конфликт, как предмет грязного торга за счет перспективы государственности Республики Молдова», — отметил Нантой.

Аналитик также прокомментировал молдавско-российские отношения сквозь призму новоявленных обстоятельств. «Тот факт, что Евгений Шевчук сбежал на правый берег к своим партнерам по бизнесу, является доказательством так называемого конфликта между Молдовой и Россией. В итоге, РФ является агрессором, желающим получить контроль над всей Республикой Молдова, в том числе посредством таких факторов влияния, каким является Игорь Додон, а мы обычные мамалыжники, которых унизили и оплевали в собственной стране, а им хоть бы что», — заявил аналитик.

Напоминаем, что Государственная Дума Российской Федерации приняла декларацию о приднестровском регионе, в которой говорится о том, что власти Республики Молдова и Украины организовали блокаду региона, и что это является угрозой для благополучия и безопасности жителей Приднестровья.

Михаела Коноваль