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Молдова занимает 44-ую строчку в рейтинге самых «сильных» паспортов в мире
12.07.2017

Американская компания Arton Capital представила обновленный рейтинг самых «сильных» паспортов в мире. Молдавский паспорт в нем занял 44-ую строчку. Граждане Молдовы могут побывать без визы в 105 странах.

Самыми «мощными» паспортами в мире в 2017 году могут похвастаться граждане Германии и Сингапура: их документы позволяют беспрепятственно пересекать границы 159 стран мира. Обладатели паспортов большинства других западноевропейских стран могут свободно посещать более 150 стран.

Румынский и болгарский паспорта занимают 14-ое место в рейтинге и дают право перемещаться беспрепятственно по 143 странам, российский — 42-ое место (108 стран).

Хуже всего обстоят дела в странах Ближнего Востока. Граждане Ирака, например, могут посетить без визы только 26 стран, Пакистана — 25, а Афганистана — всего 22.

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