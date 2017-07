Число высланных из США граждан Молдовы существенно выросло в 2017 году

После назначения президентом США Дональда Трампа количество высланных из США граждан стран Европы значительно увеличилось. Больше всего в 2017 фискальном году было выслано из страны граждан Румынии, пишет The New York Times со ссылкой на данные Associated Press.

Первое место по количеству депортированных из США граждан европейских стран занимает Румыния: в 2017 фискальном году (с 1 октября 2016 года по 24 июня 2017 года) было выслано из страны 193 гражданина Румынии против 176 годом ранее. Второе место в списке занимает Испания с 117 депортированными (101 — в 2016 году), а на третьей строчке разместилась Великобритания — 102 депортированных (160 — в 2016 году).

Количество молдаван, выдворенных из США в 2017 году составило 24 человека (годом ранее — 15).