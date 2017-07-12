Кризис современного мира

Вячеслав Матвеев

Долгие десятилетия «чёрное» жречество, стоящее на вершине социально- политической пирамиды, осознанно и предметно деформировало и разрушало некогда великую западную цивилизацию.

Цивилизацию, которая дала миру великих художников Возрождения, величайшую литературу, поэзию и музыку XVIII и XIX вв. Цивилизацию благородных рыцарей и прекрасных слабых, но сильных своими женственностью и благородным воспитанием, дам.

Процесс сознательного её разрушения шёл по многим фронтам, от экономического до духовного, что в итоге привело к той социальной пародии, что сегодня паразитирует на западной почве. Мы вкратце обозначим основные причины вырождения некогда великого атлантического мира и последствия, которые сегодня очевидны для объективно мыслящего исследователя.

Кто правит миром?

Цивилизация подобна живому телу и существует на разных уровнях социально-политической и духовной реальности. Если методически, осознанно уничтожать этот живой организм, то рано или поздно он сыграет в ящик. Мы являемся свидетелями финальных аккордов этого процесса - тотальной деградации и в итоге конца Запада. И если не предпринять необходимых срочных мер и действий, то финал будет достаточно близок.

Причина вырождения Запада, на наш взгляд, заключена в том, что те высшие культурные и духовные ценности, которые структурировали этот мир ранее, сегодня девальвированы. С ними исчез и тот социальный порядок, на котором строилась истинная старая атлантическая цивилизация. Основная масса исследователей видит в этом процессе совокупность хозяйственных и управленческих проблем, мы же видим здесь разрушение культурно–нравственной и духовной надстройки, а деградация экономического базиса здесь вторична и является необходимым социальным следствием.

Первое, что бросается в глаза при анализе современного западного мира, - его неорганичность и пародийность, где все социальные институции занимают не то место, которое должны занимать. Как следствие этого обнаруживается вакуум элит, их отстранённость от социального процесса. Французский философ-традиционалист Ален де Бенуа сказал: «Сегодня интеллектуальные семейства разведены с семействами политическими». Здесь имеется в виду то обстоятельство, что традиционные элиты некогда великого западного мира, элиты, создавшие его мощный социально-политический корпус, сегодня отодвинуты от власти и от центра принятия решений. То есть та культурная, политическая и экономическая европейская аристократия, которая создавала старую Европу, сегодня маргинализирована и записана в ультраправые круги.

В центрах же принятия решений заседают потомки леваков, бомбистов, троцкистов и других проклятьем заклейменных социальных отщепенцев. Им сегодня мировое правительство передало власть на Западе, а они с благодарным выражением лиц рушат его исторический и геополитический организм. Старые закон и порядок заменены новыми формами, разработанными франкфуртской школой, которая обозначила будущее общество как форму правления ранее маргинальных элит. То есть потомки социальных отщепенцев сегодня решают, каким быть социальному и культурному лицу атлантического мира. Маргинальные ложи и тайные организации Запада усиленно проводят в жизнь эти идейные установки, осознанно деформируя западный мир.

Кризис государств

Процесс деформации охватывает все уровни социального организма, ибо идея органичности враждебна этим современным элитам Запада. Налицо последствия некой революции, которая происходит на старом континенте последние 100, а может, 200 лет. Однако последние десятилетия деградация стала охватывать не только индивидуально-личностный уровень, но и структуры семьи и даже самого государства.

Фридрих Ницше назвал современные государства самым страшным из чудовищ, но без них наш мир превратился бы в тотальный хаос. Исторически государству свойственна идея органичности, справедливости, а сегодняшние же псевдо-государственные структуры напоминают разболтанный и разрушенный социальный механизм и поэтому являются скорее административными образованиями под протекторатом мировой «чёрной» аристократии, или, иначе говоря, мирового тайного правительства.

Надгосударственные институции так и не стали государственным аппаратом. Европейский союз не может справиться не только с потоком беженцев из мусульманского мира и Африки, но он не может справиться даже с терроризмом, который просочился на старый континент. Зато он прекрасно справляется с задачами разрушения традиционной семьи и традиционных духовных и религиозных ценностей.

В чём корни этого процесса?

Первым корнем является социальная деградация, уничтожение традиционных элит и среднего класса. Последний сознательно маргинализируется и доводится до уровня низов, ибо должен пополнить будущую армию анархистов и леваческих революционеров, которые после окончательной деградации западной экономики и социальных институтов выведут обезумевшие орды обнищавших граждан Европы на улицы.

Вторым корнем мы видим деградацию традиционных духовных и религиозных ценностей и замену их позитивистской наукой и философией. Если человеку веками внушать, что он произошел от обезьяны, то он рано или поздно станет этой обезьяной. То есть сегодня фактически там, где победил позитивистский миф и идеология, ведется тотальная война с человеком и в первую очередь с европейским человеком. Как следствие, происходит потеря ориентиров, и человеку прививается чувство неполноценности.

Сегодня он отучился решать и принимать решения. Его воля атрофирована. Он считает, что где-то за него примут правильное решение, но он уже не способен на этот волевой акт. Следовательно, он потерял чувство государственной ответственности и способности к принятию решений. То, что раз в четыре года его пускают к выборным урнам, не является оправданием, ибо выборы проводят тогда, когда уже решён и выверен результат - так называемое мировое правительство и его региональные представители подсовывают избирателю политический взрывпакет, где есть определенный набор кандидатов и заранее понятно и предопределено, кто победит.

Кто-то из западных политиков сказал: «Если бы выборы могли что-нибудь изменить, то их бы давно отменили». Результаты же формируются как при системе подтасовок, так и посредством массового гипноза, который есть суть работы различных средств массовой информации, усиленно зомбирующих социальные массы. Люди же, поставленные перед проблемами экономического выживания, глотают этот «политический бульон», не особенно задумываясь о сути и проблемах.

Иллюзия производственного и механического прогресса есть ещё один корень деградации. Общество органично не тогда, когда оно пропитано прогрессистским духом и верой в науку и производственный рост. Оно органично тогда, когда сохраняет свои традиции и корни, когда семья, как союз между мужчиной и женщиной - основной социальный организм, строит своё бытие на духовном потенциале и по заветам предков.

Ещё одним корнем деградации является иллюзия капитализации. В нашем мире деньги перестали играть ту роль, которую играли в традиционном мире. Сегодня они стали основным посредником в социальных отношениях. Человеку не надо быть ни рыцарем, ни духовным индивидуумом, ни научным первопроходцем, чтобы занять в обществе лидирующее положение. Современные бароны и герцоги - это те, кому положение в обществе обеспечили деньги. Удачно вложенные денежные средства в удачный экономический процесс. Возникает покупная иерархия, которая зависит от количества имеющегося капитала, а не от качеств личности. Таким образом, на вершине социальной пирамиды оказываются не те, кому предопределенно Богом там быть, а те, кто купил себе это место. Они же и решают, как мы будем жить далее, и каким будет наше будущее, и судьбы потомков.

Место старой элиты и аристократии в этом вывернутом наизнанку мире заняла плутократия. Судный и торговый процент в её кругах важнее солнечного излучения... Однако тот, кто считает, что эти люди правят миром, существенно ошибается. Миром правят не те, кто охотится за капиталом. На вершине пирамиды стоят те, кого деньги давно интересуют лишь как средство, как социальный рычаг, как домкрат, которым можно создавать этот мир социальных развалин и на нём строить своё новое лунное царство. Поэтому власть этого контр-инициатического «чёрного» жречества, его идеология и цели есть следующий корень современной деградации общественного организма.

Ещё один корень - это деградация культуры труда. Часть общества вообще лишена этого права. Лишена права на труд и становится социальным паразитом. Часть общества, задействованная в производственном процессе, воспринимает труд как изнуряющее действо, и если бы не материальные стимулы, давно бы от него отказалась. Труд в современном мире перестал быть творчеством, перестал быть уподоблением творцу, когда человек создает. Он, как Демиург, своим трудом преображает мир.

И как нормальная женщина не может жить вне семейных ценностей, вне заботы о сохранении семьи, так и человек традиционного общества не мог жить, не преображая окружающий мир своим трудом, воспринимаемым как сакральная литургия и преобразование природы. Труд как творчество, как самораскрытие и актуализация человека исчезает из нашей действительности.

Помимо прочего, современному западному обществу внушили определенные экономические установки. Мы, дескать, будем развивать сферу услуг, СМИ, индустрию развлечений и удовольствий, информационные технологии, а производить всё будет третий мир. В итоге Запад стремительно движется к тому, чтобы стать гол, как сокол. И как следствие - маргинализация общества и грядущие социальные бунты. Мигранты же, переехавшие в Европу и присевшие на социальные дотации и пакеты, не желающие работать и интегрироваться в социальный организм, не только подают удручающий пример местным жителям, но и окончательно разрушают традиции культуры труда, которая издревле была свойственна европейцам.

Ещё один корень деградации Запада можно обозначить как профаническая наука против традиционной мудрости. Рационализм и позитивизм стали стержнем этой науки. Современный человек перестал обладать истинным знанием, необходимым для достаточного человеческого существования. Его знание узкоспециализировано и материалистически обоснованно. Священное и духовное его мало интересует, зато прагматичное и бездуховное стало основой его бытия.

Владение сексуальными техниками, прививаемое ещё в школе, стало важнее знания сути природы. Пропаганда гомосексуализма под флагом толерантности стали важнее семейных ценностей… Отсюда и появление всяких маргинальных обществ типа «общество сторонников плоской земли» в Нидерландах или видео-ролики в Интернете о том, что не существует Австралии. Этот бред - следствие деградации истинного знания. А что вы хотите, если человеку более ста лет вбивают в голову о том, что он произошел от обезьяны? Как он должен себя вести? Он и воплощает этот проект. Вследствие этого возникает онтологический цейтнот, вначале на личностном, а затем и на социальном уровне.

Сектантство и разрушение традиционных религиозных ценностей и девальвация традиционных религий - ещё один важный корень всех европейских бед. Надо отметить, что цивилизация как живой организм развивается тогда, когда её пронизывает высокая духовная составляющая. Как обесточенный бездуховный человек не только не способен на какие-либо творческие порывы, так и цивилизация без веры и духовности не способна стимулировать общество на развитие.

Объявленная Фридрихом Ницше смерть Бога стала той чертой, после которой европейский культурный организм стало трясти, когда человек потерял духовные ориентиры и стимулы. Ведь если Бог умер, то всё можно. Так постепенно мы вначале профанизировали свой мир, а затем и стали впадать в иллюзию демистификации, которая завершилась поисками сакрального в иных планах, сектантстве и различных сатанинских культах.

Демистификация мира и бытия привела к тому, что человек стал терять старые ценностные измерения. И как следствие, деформация понимания мира, исключительности человека в этом мире, что отразилось на вере, социальной организации, экономическом режиме и духовном мире современного западного человека. История потеряла священность, а мир - свой ценностный центр, духовную ось, наполнявшие мотивации развития общества духовными порывами. В итоге происходит отчужденность человека как друг от друга, так и от основных государственных и социальных институтов. Об этой профанизации и демистификации общества предупреждали Мирча Элиаде, Эмиль Чоран, Рене Генон, Бронислав Малиновский и другие исследователи.

Зачем?

Какой мотив и какая цель у тех структур, которые стоят за фасадом проявленной истории и модулируют этот процесс. Первое - это, безусловно, маргинализация европейского общества, семьи и человека как гражданина. Второе - разрушение его духовной надстройки, моральных основ и ценностных ориентиров. Третье -плавильный котел для размывания генетической и антропологической основы европейского человека. Итог - олигархическая элита создает легко управляемый псевдо СССР нэпманского типа с правом ведения экономики на уровне, который тебе дозволен. И как следствие - ограничение свобод, прав человека и гражданина.

Всё это - вначале, затем - лишение имущественных прав, недвижимости и земельных угодий старых элит. Это - проект, структурированный несколькими семействами «чёрной» аристократии. Проект создания общества спектакля, где чипированный, девальвированный, опущенный человек будет навечно привязан к прихотям и проблемам системы. Раб лампы, общество, живущее при вечном кредите, на постоянном стрессовом уровне, на уровне социального шока, что тебя могут лишить прав и имуществ.

В целом это - пенитенциарный проект, создание социальной тюрьмы для тех, кто некогда форматировал историю и развитие человеческой цивилизации. В конечном плане это - псевдомессианский и апокалиптический проект, когда деградированное и опущенное человечество проголосует за любое властное ярмо. Проголосует за любую политическую фигуру, любой политический режим и появление на политической карте мира псевдо-божества и псевдо-мессии, за того царя мира, кто поставит финальную точку в свободном развитии человечества. Однако эти псевдомессии не понимают, что и сами идут к верной гибели…