Президент Молдовы вылетел в Беларусь

Игорь Додон начал рабочий визит в Республику Беларусь.

Программа визита президента Молдовы весьма насыщенна. Игорю Додону предстоит встретиться с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, встреча Лукашенко и Додона состоится 13 июля в Витебске.

Лидер Молдовы намерен посетить ведущие промышленные и аграрные предприятия страны, встретиться с представителями диаспоры в Беларуси, а также принять участие в открытии XXVI международного фестиваля «Славянский базар в Витебске».

- Уверен - предстоящий визит послужит еще большему политическому, экономическому, торговому и культурному сближению Молдовы и Беларуси, - отметил Игорь Додон.

Накануне визита глава государства в Кишиневе пообщался с журналистом телеканала «Беларусь 1». Президент отметил, что Молдова во многом должна брать пример с Беларуси, которой удалось сохранить то хорошее, что было при Советском Союзе, и приумножить это.