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«Вы перс? Как можно быть персом?»
12.07.2017

Евгений СОБОР

В своем труде «Персидские письма» знаменитый французский просветитель Монтескье сталкивает героев-персов с европейской цивилизацией. «Вы перс? Как можно быть персом?» - эти два наивных вопроса исчерпывающе характеризуют нынешнюю Республику Молдова.

С каждым годом «взросления»  нашего суверенного государства, я, как, видимо, и все другие люди, пытаюсь понять, почему ещё меньшей, чем наше государство, Эстонии удалось сделать скачок не только в национальном возрождении, но и в экономическом, и стабильном развитии, а мы буксуем в колее кризиса и нестабильности. И понял, что одной из главных причин является разброд и хаос вокруг нашей национальной идентичности и государственности.

Я имею в виду не показушный «молдавский национализм», а национальное достоинство в истинном и глубоком смысле. Как у эстонцев. Но у нас совсем другие политические мотивы, чем созидательные, другие взгляды на будущее Молдовы.

Как можно в наше время быть молдаванином? Какой там молдавский народ? Какая государственность и независимость? Какой там нейтралитет? Такая политическая стилистика не сходит с уст антимолдавских и антигосударственных сил. Они считают, что Республика Молдова «сшита на скорую руку» Сталиным, не видят целостности территорий по обе стороны Днестра, для них есть только Бессарабия и румыны-бессарабцы. С ними заодно солирует и известный политик-шоумен Жириновский.

На днях общался с молдаванином, живущим в Португалии. Он меня удивил своей логикой: гораздо важнее иметь народ, пусть даже без государства, нежели молдавское государство без молдаван. Но есть и другая логика у местных «патриотов». «Мне стало бы легче, если бы молдавская нация прекратилась», - признаётся блоггер на своей странице. «А что, в Молдове есть ещё молдаване?» - спросил один умник, наворовавшийся в годы дикой приватизации и удравший за Прут…

Я к чему привел эти примеры? Чтобы читатели поняли: «молдавский вопрос» - не надуманная тема, а острая проблема сегодняшнего дня, и выборы-2018 имеют все шансы решить, наконец, судьбоносный вопрос: быть или не быть независимому молдавскому государству?

Писать о «молдавском вопросе» приходится вынужденно, исходя из нашей реальной политики. Деликатность этой темы – не нагнетание страстей. Наоборот. Мы как-то стыдливо обходили  болезненную тему нашей идентификации, ибо точно знаем: сразу занесут в черный список «молдаван-примитивистов». Лично я предпочитаю остаться таким молдаванином, чем быть предателем Родины.

Итак, существует ли в нашем обществе «молдавский вопрос»? Думаю, он уже вышел из подросткового возраста и ему столько же лет, сколько нашей независимости.

Этнополитические противоречия не обходят ни одно государство мира. Но мало найдётся стран, в которых, как говорится, «свои» разрушают свою идентичность, объявляют открытую войну своему государству. А раз так, появляются другие раны на теле страны: приднестровцы требуют признания независимости региона, в Гагаузии недовольны статусом автономии, появились и бредовые идеи о северной автономии. Агрессивное, предательское разыгрывание национальной карты привели к опасному раскачиванию, а элиту это не волнует, она занята своими проблемами: как удержаться у власти, у кормушки, «прихватизировать» остатки советской собственности.

Известный во всём мире британский историк Арнольд Тойнби пришел к выводу, что некоторые цивилизации сами обрекли себя на разрушение, и  сформировал закон «государственного самоубийства». Применительно к Молдове он  работает. Начало начал – убийство государствообразующей нации. И чем больше элита, власть «демократизируется», «либерализируется», «европеизируется», - тем больше способствует распаду страны.

События развиваются по внутреннему и внешнему сценарию, а иллюзии власти насчет того, что ничего не происходит, обманчивы. Сегодня Система, особенно законодательная, работает против государства молдавского. Мы на грани духовного порабощения и агрессивного антимолдовенизма. Пытаются стереть историческую память, заставляют забыть наших предков. Что же получается? Народ есть, страна есть, - а Молдова тает на глазах. Ответ только один: мы живём в стране несостоявшихся статалистов, патриотов этой земли.

Давайте рассмотрим эволюцию разрушительных метаморфоз, главную роль в которых играет элита.

За 26 лет независимости в Молдове устоялись два противоположных взгляда на молдавскую государственность и идентичность – исторический и  идеологический. Первый выражает, прежде всего, правду об истории молдавского государства, начиная с 1359 года. Особо выделяется роль господаря Штефана чел Маре в отстаивании  и защите Молдовы от внутренних и внешних посягательств. Второй – это заказной, идеологический взгляд бывшей идеологической номенклатуры ЦК Компартии Молдавии - спецов по истории КПСС и научного коммунизма, которые через ночь забыли о написанных диссертациях и стали перекраивать историю народа и государства молдавского. Идеологическая установка на распад Республики Молдова и фальсификацию нашей идентичности была направлена на то, чтобы сделать невозможным построение суверенного государства. И когда начинаешь изучать подводные камни происходящего, упираешься в вопрос о качестве национальной элиты и понимаешь, насколько она деградировала.

Со времён распада СССР Молдова пережила три важнейших этапа становления государственности: приднестровский конфликт, раскол общества и нынешний период «ускоренного распада». Политический класс стал не только заложником этих реалий, но и их частью. Произошло резкое отторжение истории нашей государственности, «перекрещивание молдаван» в новую идентичность, построенную на отрицании всего молдавского. Элиты разделились на лоббистские группы, занимающиеся «освоением» территории. И в один не «прекрасный день» мы можем проснуться в стране, которой больше нет.

В этот процесс включился даже бывший президент Румынии, ныне депутат Траян Бэсеску. Видимо его воодушевил экс-президент Молдовы Николае Тимофти, признавший возможность утраты независимости, «если молодое поколение выразит желание объединиться с Румынией». Заметим, молодое поколение, а не весь молдавский народ. И это говорил человек, который давал клятву быть гарантом Конституции!

Процессу «ускорения» кончины нашей независимости способствует «пятая колонна» из числа чиновников. Можно ли сегодня представить в странах Балтии, Чехии, Венгрии, Польше, Румынии министра или чиновника, который не признает государственность и идентичность народа, давшего имя этой земле? В Молдове же эта «тихая госизмена» давно делает своё грязное дело.

В последнее время молдофобия усилилась, на эти цели работают партии, общественные организации, СМИ нашего и соседнего государства. Подавление самосознания молдаван – главная цель.  Молдофобия – не тайный культ, это публичная практика, которая хорошо финансируется. Сытные казенные пайки, уютные парламентские и министерские кресла, ордена соседнего государства, регулярные ТВ- и радиоэфиры - вот так растёт «имидж» молдофобов.

Отсутствие реакции Брюсселя показывает: ЕС не волнует судьба нашей независимости. Молдову терзают, вмешиваются в её внутренние дела, а европейцев больше интересует шествие секс- меньшинств в Кишиневе, чем будущее молдавского государства.

Есть такая поговорка: «Кому пожар, а кому погреться». Пора проявить характер и определиться, кто и зачем разжигает пожар в нашем доме, кто на этом «греется», кто делает бизнес с большой прибылью? За этим кроются конкретные партии, личности, государственные деятели. Народ должен знать в лицо «героев-борцов» с нашей идентичностью.

Без твердого национального характера мы никогда не построим своё государство. И надо верно определить точки нашего утверждения. Молдова – многонациональное государство, с государствообразующим этносом – молдаванами, а не румынами. Но эту историческую реальность пытаются вычеркнуть из истории. Напомню «друзьям» молдавского народа: в «Апокалипсисе» Мэла Гибсона главный герой кричит своим преследователям, которые хотят его убить: «Это мой лес, здесь я живу. И я, и мои дети будут охотиться здесь всегда!». Молдаване, весь молдавский народ – это живой субъект истории. А народ состоит из предков и потомков. И наша история – плоть и дух, это наш пульс, это, наконец, наша матрица. И punctum, господа-торгаши Родиной!

Я обозначил болевые точки и рассказал, кто виноват в возникновении «молдавского вопроса». Очевидны и другие классические вопросы: что делать, что дальше?

Об этом - в следующей статье.  


 
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