Тапиола: Уровень популярности европейского вектора упал из-за российской пропаганды

Популярность европейского вектора в Республике Молдова значительно упал из-за российской пропаганде. Об этом заявил глава делегации ЕС в РМ Прикка Тапиола в эфире передачи Politica на телеканале TV8.

Тапиола перечислил факторы, которые привели к падению популярности европейского вектора.

«Российская пропаганда, разочарование людей в руководстве, которое только называется проевропейским. Также не были проведены необходимые реформы, не было обещанного и ожидаемого прогресса», — сказал Пиркка Тапиола.

В связи с этим Пиркка Тапиола заявил, что за последние два года популярность ЕС в Молдове сильно упало.

По словам дипломата, когда он работал на Украине, то никто в стране не заявлял, что Европейскому союзу отведена отдельная роль во внутренней политике.

Он отметил, что в Молдове дела обстоят по-другому, потому что на этой территории веками доминировали различные силы. Это, по его словам, повлияло на то, что молдаване обвиняют кого-то или ждут, что кто-то решит их проблемы.