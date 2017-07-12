12 Июля 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Тапиола: Уровень популярности европейского вектора упал из-за российской пропаганды
12.07.2017

Популярность европейского вектора в Республике Молдова значительно упал из-за российской пропаганде. Об этом заявил глава делегации ЕС в РМ Прикка Тапиола в эфире передачи Politica на телеканале TV8.

Тапиола перечислил факторы, которые привели к падению популярности европейского вектора.

    «Российская пропаганда, разочарование людей в руководстве, которое только называется проевропейским. Также не были проведены необходимые реформы, не было обещанного и ожидаемого прогресса», — сказал Пиркка Тапиола.

В связи с этим Пиркка Тапиола заявил, что за последние два года популярность ЕС в Молдове сильно упало.

По словам дипломата, когда он работал на Украине, то никто в стране не заявлял, что Европейскому союзу отведена отдельная роль во внутренней политике.

Он отметил, что в Молдове дела обстоят по-другому, потому что на этой территории веками доминировали различные силы. Это, по его словам, повлияло на то, что молдаване обвиняют кого-то или ждут, что кто-то решит их проблемы.


 
Количество просмотров:
17
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.