Реальная угроза нависла над премьером Филипом. Требуются срочные меры!

В последние месяцы премьер-министр Павел Филип принимал активное участие в решении целого ряда животрепещущих проблем столицы, будь то ликвидация последствий апрельского снегопада или решение проблемы с вывозом мусора и др., и это, несомненно, улучшило его имидж. Даже поговаривают, что истинной целью этих действий ДПМ и Павла Филипа является должность столичного примара. Но, как часто бывает в молдавской политике, что помогает, то в определенный момент может и уничтожить. Своего рода эффект бумеранга. И, похоже, бумеранг уже летит, а удар может оказаться фатальным для премьера Филипа.

Пожар, вспыхнувший несколько дней назад в одном из мест хранения веток, оборванных во время апрельского снегопада, накрыл облаком густого дыма все столицу, и показал, насколько велика опасность этой ситуации для горожан, и насколько шатко положение премьера Филипа. Сейчас, когда в столице нет полноценно работающего примара, многие вспомнили, что ликвидацией последствий снегопада занимался лично Павел Филип, несмотря на то, что ныне находящийся под домашним арестом Дорин Киртоакэ, на тот момент еще был на свободе. Итак, за огромные хранилища деревьев и веток ответственен, в том числе глава правительства. Да, тогда он сделал доброе дело, и теперь совершенно ясно, что без помощи Филипа не удалось бы так быстро ликвидировать последствия стихии, но работа была сделана лишь наполовину.

Телеканалы неоднократно показывали репортажи об этих местах хранения деревьев и веток, которые уже высохли, и которые лежат в непосредственной близости от жилых домов. В жару они становятся настоящей угрозой для людей. Хорошо, что недавний пожар произошел за городом, потому что если бы он произошел в городе…

Никто не ждет чудес от временно исполняющего обязанности генерального примара Нистора Грозаву. Все понимают, какова его роль, и насколько он свободен в своих действиях. Поэтому, если не дай Бог, случится какая-нибудь беда – все шишки свалятся на голову премьер-министра, хотя он этого не заслуживает, хотя бы потому, что его вмешательство было своевременным, полезным и эффективным.

Известны случаи, когда пожары приводили даже к отставкам правительства, а яркий тому пример пожар в бухарестском ночном клубе Colectiv, Но важны ли отставки, когда происходят трагедии?

Поэтому премьер-министру Филипу следует быстро приступить ко второй части сделанной весной работы (хотя, официально, это работа примэрии) и уничтожить эти огромные хранилища веток и деревьев. Они представляют реальную опасность для людей и для кабинета министров.

Игорь Волницки