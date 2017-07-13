Майя Санду: Шевчук и Штански унижали румынские школы, а сейчас живут в элитном доме в центре Кишинева с охраной

Председатель Партии действия и солидарности (PAS) Майя Санду возмущена тем, что экс-президента Приднестровья Евгения Шевчука и его супругу Нину Штански (возглавлявшую МИД региона) "защищают в Кишиневе, хотя они на протяжении пяти лет подвергали всевозможным унижениям учеников и учителей румынских школ в Приднестровье".

Как передает агентство "ИНФОТАГ", политик написала в среду в социальных сетях, что безопасность, гарантированная им властями, является "вознаграждением" за беззакония, которые совершил Кишинев по сговору с Тирасполем.

"Шевчук и его жена в течение пяти лет делали, что им вздумается на левом берегу Днестра. Все это время директора, преподаватели и ученики восьми школ с румынским языком обучения подвергались всевозможным унижениям. Школы выселяли из их собственных зданий, устанавливали за аренду огромную плату, арестовывали зарплату (переданную из Кишинева в леях - "И") из-за того, что они представляли иностранную валюту (!)", - припомнила бывший министр просвещения.

Она недовольна тем, что Шевчук и Штански, сбежав в Кишинев, не были наказаны, а, наоборот, охраняются молдавскими властями.

"Мы узнаем, что Шевчук и Штански живут в элитном доме в центре Кишинева под круглосуточной охраной. Может, они находятся под домашним арестом, а мы не знаем? Я скорее поверю, что гостеприимность молдавских властей является вознаграждением за совместные экономические схемы в энергетическом секторе, за голосование на президентских выборах и другие беззакония, которые совершили вместе те, кто обкрадывает жителей левого и правого берегов Днестра", - написала глава PAS.